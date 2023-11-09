快訊

向太怒批劉家昌「壞人」已絕交10多年 原因與甄珍無關

今注意空汙！冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

旅宿業要移工 立委打臉「鬼故事」：明明飆漲是缺奴工

快速通行一趟近400萬美元！巴拿馬運河插隊費創新高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
巴拿馬運河插隊費，8日拍出歷史新高價。 路透
巴拿馬運河插隊費，8日拍出歷史新高價。 路透

文件資料顯示，日本能源公司引能仕集團（Eneos Group）周三（8日）在巴拿馬運河「插隊費」競標時，願意支付高達397.5萬美元來確保及時通行。近400萬美元的巴拿馬運河插隊費也因此創下歷史新高。巴拿馬運河的插隊費，是在原本可能數十萬美元的常規通行費之外，另再加收的不必排隊特別費。

Flex液化天然氣暨Avance天然氣執行長Oystein Kalleklev說，這麼一來，「你要使用運河的成本接近450萬美元，價位之高，排除了許多船隻」。

巴拿馬運河管理局向彭博資訊證實，8日的插隊費拍賣價，確實創下新高，但不透露得標人是誰。管理局說，得標人載運液化石油氣（LPG）的船隻，將在15日向北通過運河。

Eneos在彭博於辦公時間之外的採訪請求，沒有回應。

彭博說，近幾個月來因為嚴重乾旱，排隊等著通過巴拿馬運河的船隻正在增加，運河管理當局已經實施嚴格通行管制，同時讓有需要的廠商透過競標插隊費，加速通過巴拿馬運河。上個月，巴拿馬運河管理局舉行了140件競標，其中三件得標價超過100萬美元。

巴拿馬運河 日本 化石

延伸閱讀

疫情求子返台路艱辛 疫後全球代孕夯排隊一年等孕母

別只吃爌肉飯！彰化「古早味香炸臭豆腐」路邊飄香，麻辣臭豆腐份量十足，跟著排就對了

阪神虎暌違38年日本一！阪神百貨促銷兩千人排隊 「380萬老虎水晶」超氣派

麥當勞全盛期什麼時候？ 一票人點名「這時期」：半夜就開始排隊

相關新聞

陸貿易疲軟 嚇趴國際油價

國際油價繼7日重挫超過4%、跌至7月底以來最低水準之後，8日續跌，顯示出中國大陸貿易數據疲軟、石油輸出國組織（OPEC）...

日本人英文才不差！他揭UNIQLO提升員工英語力心法 營收也跟著變強

日本民眾通常在亞洲各國中屬於英文能力後段班，但實際上，一些日企如樂天、Uniqlo已用全新策略提升員工英文，打臉日本人只會講破英文的刻板印象，更因此助攻海外拓點業績。協助這些日企導入語言管理策略的國際商業溝通協會執行理事永井聰一郎指出，光是單純鼓勵員工多學英文，效果不會好，更重要的是在管理上納入這個作法。

快速通行一趟近400萬美元！巴拿馬運河插隊費創新高

文件資料顯示，日本能源公司引能仕集團（Eneos Group）周三（8日）在巴拿馬運河「插隊費」競標時，願意支付高達39...

美元兌歐元持穩 日圓回貶至可能觸發官方干預的關卡

美元兌歐元周三持穩，兌日圓走升，同時美國公債殖利率下跌，市場關注聯準會（Fed）官員言論，評估是否有意打壓目前洋溢的鴿派...

巴菲特「傳奇合夥人」 99歲查理蒙格給年輕人的投資建議：致富、成功1次就夠了

股神巴菲特(Warren Buffet)和他的波克夏公司(Berkshire Hathaway)以優異的投資績效聞名於世，但股神背後其實有位合作逾50年的副手，那便是波克夏副董事長查理蒙格(Charlie Munger)。

有美長債殖利率下跌撑腰 標普和那斯達指保住連漲之勢

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三收盤保住漲勢，再創連漲之勢，投資人評估聯準會（Fed）官員近日言論，以尋找利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。