快速通行一趟近400萬美元！巴拿馬運河插隊費創新高

文件資料顯示，日本能源公司引能仕集團（Eneos Group）周三（8日）在巴拿馬運河「插隊費」競標時，願意支付高達397.5萬美元來確保及時通行。近400萬美元的巴拿馬運河插隊費也因此創下歷史新高。巴拿馬運河的插隊費，是在原本可能數十萬美元的常規通行費之外，另再加收的不必排隊特別費。

Flex液化天然氣暨Avance天然氣執行長Oystein Kalleklev說，這麼一來，「你要使用運河的成本接近450萬美元，價位之高，排除了許多船隻」。

巴拿馬運河管理局向彭博資訊證實，8日的插隊費拍賣價，確實創下新高，但不透露得標人是誰。管理局說，得標人載運液化石油氣（LPG）的船隻，將在15日向北通過運河。

Eneos在彭博於辦公時間之外的採訪請求，沒有回應。

彭博說，近幾個月來因為嚴重乾旱，排隊等著通過巴拿馬運河的船隻正在增加，運河管理當局已經實施嚴格通行管制，同時讓有需要的廠商透過競標插隊費，加速通過巴拿馬運河。上個月，巴拿馬運河管理局舉行了140件競標，其中三件得標價超過100萬美元。