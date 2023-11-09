快訊

向太怒批劉家昌「壞人」已絕交10多年 原因與甄珍無關

今注意空汙！冷空氣要來了 明午後變天 周末低溫下探1字頭

旅宿業要移工 立委打臉「鬼故事」：明明飆漲是缺奴工

台積電ADR跌0.4% 較台北交易溢價縮為6.7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三下跌0.4%，收在92.00美元，較台北交易溢價縮為6.7%。費城半導體指數微漲0.03%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三收盤保住漲勢，再創連漲之勢，投資人評估聯準會（Fed）官員近日言論，以尋找利率走向，也關注公債殖利率動態。

標普500指數小漲4.40點，漲幅0.1%，至4,382.78點，締造連八日漲勢；那斯達克綜合指數漲10.56點，漲幅不到0.1%，收在13,650.41點，已連九日上漲。道瓊工業指數下跌40.33點，跌幅0.1%，至34,112.27點；結束連續七個交易日的漲勢。

台灣加權股價指數周三上漲55.88點，收在16,740.83點，台積電上漲0.2%收在556.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 127.56 0.00 117.50 8.56

中華電 CHT 116.82 -0.41 118.50 -0.42

台積電 TSM 593.46 -0.44 556.00 6.74

聯電 UMC 48.19 -1.97 48.50 -0.65

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 標普

延伸閱讀

台積電進駐九州 鹿兒島商工會議所拜訪台南深化交流

台積電熊本廠明年量產 日本官員學者組團來台取經

英特爾、台積電就職怎選？內行人揭「1策略」：把你當神迎接

台積電文教基金會深耕校園 中一中校園工坊圓滿落幕

相關新聞

陸貿易疲軟 嚇趴國際油價

國際油價繼7日重挫超過4%、跌至7月底以來最低水準之後，8日續跌，顯示出中國大陸貿易數據疲軟、石油輸出國組織（OPEC）...

布蘭特原油跌破80美元 金價延續跌勢 鋅上漲

跡象顯示經濟疲軟且供應充足，原油價格周三延續跌勢，布蘭特原油自7月以來首次跌破每桶80美元，西德州中級原油（WTI）跌至...

日本人英文才不差！他揭UNIQLO提升員工英語力心法 營收也跟著變強

日本民眾通常在亞洲各國中屬於英文能力後段班，但實際上，一些日企如樂天、Uniqlo已用全新策略提升員工英文，打臉日本人只會講破英文的刻板印象，更因此助攻海外拓點業績。協助這些日企導入語言管理策略的國際商業溝通協會執行理事永井聰一郎指出，光是單純鼓勵員工多學英文，效果不會好，更重要的是在管理上納入這個作法。

快速通行一趟近400萬美元！巴拿馬運河插隊費創新高

文件資料顯示，日本能源公司引能仕集團（Eneos Group）周三（8日）在巴拿馬運河「插隊費」競標時，願意支付高達39...

美元兌歐元持穩 日圓回貶至可能觸發官方干預的關卡

美元兌歐元周三持穩，兌日圓走升，同時美國公債殖利率下跌，市場關注聯準會（Fed）官員言論，評估是否有意打壓目前洋溢的鴿派...

巴菲特「傳奇合夥人」 99歲查理蒙格給年輕人的投資建議：致富、成功1次就夠了

股神巴菲特(Warren Buffet)和他的波克夏公司(Berkshire Hathaway)以優異的投資績效聞名於世，但股神背後其實有位合作逾50年的副手，那便是波克夏副董事長查理蒙格(Charlie Munger)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。