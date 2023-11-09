台積電ADR跌0.4% 較台北交易溢價縮為6.7%

台積電ADR周三下跌0.4%，收在92.00美元，較台北交易溢價縮為6.7%。費城半導體指數微漲0.03%。

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三收盤保住漲勢，再創連漲之勢，投資人評估聯準會（Fed）官員近日言論，以尋找利率走向，也關注公債殖利率動態。

標普500指數小漲4.40點，漲幅0.1%，至4,382.78點，締造連八日漲勢；那斯達克綜合指數漲10.56點，漲幅不到0.1%，收在13,650.41點，已連九日上漲。道瓊工業指數下跌40.33點，跌幅0.1%，至34,112.27點；結束連續七個交易日的漲勢。

台灣加權股價指數周三上漲55.88點，收在16,740.83點，台積電上漲0.2%收在556.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 127.56 0.00 117.50 8.56

中華電 CHT 116.82 -0.41 118.50 -0.42

台積電 TSM 593.46 -0.44 556.00 6.74

聯電 UMC 48.19 -1.97 48.50 -0.65

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據