有美長債殖利率下跌撑腰 標普和那斯達指保住連漲之勢

美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三收盤保住漲勢，再創連漲之勢，投資人評估聯準會（Fed）官員近日言論，以尋找利率走向，也關注公債殖利率動態。

標普500指數小漲4.40點，漲幅0.1%，至4,382.78點，締造連八日漲勢；那斯達克綜合指數漲10.56點，漲幅不到0.1%，收在13,650.41點，已連九日上漲。

道瓊工業指數下跌40.33點，跌幅0.1%，至34,112.27點；結束連續七個交易日的漲勢。

美國較長期公債殖利率周三下跌，儘管最新10年期公債得標殖利率較發行前交易水價高近1個基點，殖利率仍觸及盤中低點。美國10年期公債殖利率下跌4.7個基點，報4.5192%。

根據芝商所的FedWatch工具，市場對最快於明年5月降息至少25個基點的可能性從一周前的約41%上升至約50%。

儘管如此，過去幾天幾位Fed官員的言論仍為進一步升息敞開大門，給投資人帶來了不確定性。

Albion Financial Group首席投資官Jason Ware說：「只要經濟不出現衰退，我們可能正處於新一波多頭的早期階段。」

大型成長股繼續漲勢，微軟公司（Microsoft） 漲0.7%，蘋果（Apple）漲0.6%。

禮來勁揚3.2%，美國食品藥物管理局(FDA)批准該公司的減肥療法。

Warner Bros Discovery崩跌19%，這家媒體和娛樂集團表示，好萊塢罷工和疲軟的廣告市場可能會打擊2024年的獲利。

電動汽車製造商Lucid重挫8.1%，該公司下修產量預測。