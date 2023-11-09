傳拜習會15日登場 美媒：美中將恢復軍事溝通

日媒報導拜習會15日舉行，美國新聞網站Axios報導8日報導，美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平預計宣布恢復美中軍事溝通管道。

路透報導，美方官員對於此事態度樂觀，但也深知真正恢復對話需要時間；分析師認為，中方會在對美軍事關係保持模糊態度，以限制美國在印太區域的挑釁。

日經亞洲和共同社分別引述美國官員說法報導，拜登將在15日與來美國舊金山參加亞太經濟合作會議（APEC）的習近平舉行雙邊會談。

多數媒體和分析師都不期待這次拜習會會有什麼突破性進展，目標仍在穩定美中關係。

北京去年8月為時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，宣布切斷對美多項溝通管道，包含軍事領域；五角大廈一直希望能恢復對話，尤其是美國與盟國幾度控訴解放軍在南海對其採取危險的偵監和挑釁行動，憂心擦槍走火引爆衝突。

Axios引述知情人士說法報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問北京時，未能達成恢復軍事對話的目標，但中共中央外事辦公室主任兼外交部長王毅上月底訪問華府磋商拜習會時，就已經預告中方準備恢復這些管道，拜習將在會談時宣布恢復兩國軍事交流。

華府與北京至今雖然都未宣布拜習會，隨著氣氛不斷加溫，傳出中方已經開始動員西岸學生前往舊金山歡迎習近平到訪，路透報導，屆時除了支持民眾上街，也可能會有抗議中國大陸侵犯人權的示威活動。