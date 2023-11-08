拜習會前釋出善意？中國採購逾100萬公噸美國黃豆

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
綜合外媒報導，美國交易商透露，中國7日採購約十船美國黃豆，數量約60萬公噸，堪稱大陸至少三個月來最大手筆的單日採購量。美聯社
綜合外媒報導，美國交易商透露，中國7日採購約十船美國黃豆，數量約60萬公噸，堪稱大陸至少三個月來最大手筆的單日採購量。美聯社

綜合外媒報導，美國交易商透露，中國大陸7日採購約十船美國黃豆，數量約60萬公噸，堪稱大陸至少三個月來最大手筆的單日採購量，為今年農產品外銷遠低於往年水準的美國農業帶來一絲希望，並顯示中國似乎在下周「拜習會」登場前，向美國釋出善意。

路透引述貿易商的說法指出，中國大陸國營進口商中儲糧集團採購了十船美國黃豆，預計從12月到明年3月間，在墨西哥灣沿岸和太平洋西北的出口碼頭裝運。

根據美國農業部的每日銷售數據，若這個採購量獲得證實，將是大陸自7月底來最大手筆的單日黃豆採購量。這樁交易有助減輕美國農民的痛苦，因為巴西今年來主導黃豆和玉米出口市場的時間比往年更久。

三名知情的出口貿易商透露，這是中儲糧集團自上周稍晚以來的最新一筆交易，而這段期間估計採購約20~25船美國黃豆，相當於至少120萬公噸。

根據報導，今年截至10月底，美國銷往大陸的黃豆較去年同期驟降35%，運往其他所有目的地的黃豆也年減28%。美國農業部預估，全年黃豆出口量將年減12%。

美國預計下周在舊金山舉辦亞太經濟合作會議（APEC）峰會，屆時美國總統拜登與中國國家主席習近平，將舉行雙邊會談「拜習會」，將是兩國元首自去年11月在印尼峇里島G20峰會碰面以來，第二度面對面會談。

美國 農業部 拜習會

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