Fed主席鮑爾勉勵預測人員跳脫傳統思維

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾 歐新社
美國聯準會主席鮑爾 歐新社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，央行必須願意跳脫傳統，不要拘泥於複雜的數學模型來預測經濟。

聯準會的研究和統計部門（R&S）8日慶祝成立100周年，鮑爾到場致開幕詞，他說：「智力上的嚴謹必須與彈性和敏捷性相結合」，「即使擁有最先進的模型，即使在相對平靜的時期，經濟狀況也經常讓我們感到驚訝」。「但我們的經濟靈活且充滿活力，有時會受到難以預測的衝擊，例如全球金融危機或大流行病。在那個時候，預測者必須跳脫模型來思考」。

鮑爾在這段演講中，並沒有對貨幣政策或經濟前景發表評論。

這個已有百年歷史的部門，每年向聯邦公開市場操作委員會（FOMC）提供八次經濟預測，以及當前數據與政策和經濟主題研究的最新資訊。該部門目前由Stacey Tevlin領導，而她是該部門的第一位女性領導者；該部門有數十名博士。

在疫後經濟中，預測對聯準會來說是一項艱鉅的任務。

鮑爾表示，聯準會的預測人員「在最大的舞台上以最高的風險做這項工作，深知經濟經常讓我們感到驚訝」，這份工作需要「相當的勇氣和謙遜」。

聯準會 鮑爾

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