輸人不輸陣！三星生成式AI模型「高斯」亮相 將整合進旗下產品

三星電子展示旗下第一款生成式人工智慧（AI）模型「高斯」（Gauss），取名的靈感來自19世紀德國數學王子高斯，加入全球科技巨頭搶攻生成式AI的行列。

在三星AI論壇的第二日，該公司8日於首爾研發中心展示高斯，這項AI模型可望在明年上半年，搭載於Galaxy S24系列手機。

高斯底下有三種子模型，分別是語言模型高斯語言、編碼助理模型高斯編碼、及生成圖片的模型高斯圖像。高斯語言可撰寫電郵、摘要文件、翻譯內文，以提升工作效率。三星說，高斯與旗下裝置整合後，可實現更智慧化的控制，增進消費者的體驗。

高斯編碼則為內部軟體開發進行優化，協助工程師更輕鬆快速地寫程式，可透過互動介面提供支援功能，例如描述程式碼、生成測試案例。

高斯圖像可輕鬆生成和編輯創意圖片，包含改變圖片風格增加元素等功能，也能把低畫質的圖片提升至高畫質。

自從ChatGPT誕生後，從美國到中國大陸，愈來愈多企業試圖搶攻這塊火熱的市場，三星也不落人後。三星計劃將高斯整合進各項產品，產業專家預期，這類功能最快可能明年上半年推出，可望配置於Galaxy S24旗艦系列手機。

數學王子高斯建立了常態分布理論，該理論是機器學習和AI的骨幹。三星說，取名為高斯反映該模型最終極的願景，即「汲取世上所有現象和知識，利用人工智慧的力量改善世界各地消費者的生活」。