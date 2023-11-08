天氣不好影響收成 葡萄酒產量創新低

氣候變遷，讓葡萄酒產量創62年新低！7日有報告指出，全球紅酒因為大雨、乾旱等極端天氣，導致產量下降至62年新低，但國際葡萄酒協會拒絕將葡萄酒產量減少歸因於氣候變遷（仍持懷疑論立場）。不過國際葡萄酒需求也因中國等主要消費國需求減少而下降，因此價格上變動不大。

產地遭壞天氣侵襲

根據《英國廣播公司》報導，國際葡萄與葡萄酒協會（OIV）7日表示，全球葡萄酒產量將比2022年低7%，而總量將會是繼1961年以後最低。協會認為，今年天氣不好，無論南北半球的產地分別受到寒害、大雨和乾旱等災害影響，導致產量新低。

《德國之聲》提到，歐盟國家佔總產量60%，而其中主要的葡萄酒產國西班牙與義大利受到乾旱影響，分別下降14%與12%，但法國仍維持往年產量下，讓法國取代義大利成為世界上最大的葡萄酒出產國；南半球的最大產國智利因乾旱與森林野火，使產量下降20%，澳洲則是25%。

葡萄酒需求也下降

不過也有少數上升的國家，如美國的產量就上升12%。雖然葡萄酒產量因氣候因素逐年下降，但因為全球對葡萄酒的需求也衰退，使得葡萄酒市場仍處於平衡狀態。OIV統計部門主管戴葛羅索表示，中國的經濟增長自2018年趨緩後，葡萄酒的消費與進口量就顯著的下降。

戴葛羅索指出，產量低不是好消息，但低消費有助於維持葡萄酒價格。而法國雖然葡萄酒產量全球第一，但在8月政府卻也花了2億歐元銷毀葡萄酒庫存，顯見目前葡萄酒產業景氣正處於低迷狀態，但目前OIV仍不願將葡萄酒產量受到極端天氣的影響，視為「氣候變遷」所導致。

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