頂級精品服飾過季沒賣掉怎麼辦？ 除了進Outlet外還會這樣做

過季精品如果沒有賣完，下場會是如何？Burberry曾火焚過季商品、愛馬仕（Hermès）舉辦年度特賣會、LVMH回收再利用那些庫存包包...，精品大牌背後的真相令人震驚。

高檔精品服飾，散發出奢華和獨特的光芒，但不知時尚愛好者有沒有好奇過，那些沒賣完的過季精品都去哪兒了？問題的答案之一是「進了Outlet」，但這些過季款其實還有Outlet以外的其他歸處，品牌的處理手段也可能很「奇葩」。

〈Burberry銷毀巨額產品，一把火燒出行業祕密〉，2018年英國廣播公司BBC的這篇報導引發軒然大波，大眾查看Burberry的財報這才恍然大悟，光是前一年被Burberry送進焚化爐銷毀的未售出庫存商品，價值高達2860萬英鎊（約台幣11億元）。

「環保人士對這樣的資源浪費非常憤怒，」BBC指出，環保組織、綠色和平組織人士受訪時更披露：「這是時裝工業的骯髒祕密，Burberry不過暴露了冰山的一角。」

換句話說，精品過季款直接化成了灰，不是只有Burberry。《富比士》（Forbes）關注永續發展的時尚記者平諾克（Olivia Pinnock）也報導，旗下擁有卡地亞（Cartier）和萬寶龍（Montblanc）等品牌的歷峰集團（Richemont），也因在2017、2018兩年中收回4.37億英鎊（約台幣167億元）的手錶進行銷毀以避免降價。

消息曝光之後，一時輿論譁然，Burberry隨即表示會停止銷毀庫存。由於國際精品大多出自於法國與義大利，時任的法國總理菲利普（Édouard Philippe）基於環保考量，便於2019年宣布，政府將擬定法規限制品牌焚毀這些庫存，並於2023年前生效。

種種舉措，令一把火燒掉「舊款」的處理方式，已不再是時尚業主流，但是依然「有人偷偷燒」。

根據瑞士消費者雜誌《K-Tipp》所進行的一項調查顯示，當地服飾店多達1/3的商品，最終還是被焚毀了。廠商燒掉庫存商品的相關事件，也不時被揭發。

再證諸歐洲環境局於2021年公開的資訊，歐盟內的服裝零售商銷毀了價值至少29億法郎（約台幣1036億元）的新衣服和未穿過的衣服。

「這一切都導致了一種不道德的做法：故意銷毀未售出的衣服。這種普遍習慣背後的卑劣動機是為了維持高價，」永續生活網路媒體《GreenMe》一面揭曉了品牌這麼做的原因、一面批判說。

打折促銷對品牌而言，固然會嚴重損耗品牌的價值，但拿去燒掉將更為消費者所不齒。業內人士分析，在消費者環保意識日益高漲的今日，品牌或將不再可能採取銷毀商品的方式處理庫存。

Outlet遍地開花，特定節日再下殺

沒賣完的過季精品去哪兒？最為人所知的便是轉到Outlet銷售，或者當作第二年的促銷商品。

消費者對Outlet趨之若騖，不只在台灣，全世界皆然。

義大文創產業總經理魏麗慧便觀察到，國際精品為何愈來愈看重中國大陸市場？原因是在COVID-19前，大陸精品市場持續成長，對諸多大牌的業績貢獻將近30％，消費者追逐精品也使Outlet迅速增加，大陸稱之為「奧特萊斯」或「奧萊」。

奧特萊斯有多火爆？在大陸社群平台小紅書上搜索關鍵字，筆記數高達142萬筆。大陸網友「唐一刀」這般形容逛奧特萊斯的經驗：「天亮時進奧萊，看到Burberry在排隊，天黑從裡面出來，依然在排隊。Gucci天天排隊，Nike、Adidas裡面更是人擠人。湊熱鬧排隊PUMA，結果結帳排了一個小時。」

「大概3～5個正價店可以供應一家Outlet的貨量，」魏麗慧說，例如剛引進台灣不久的德國輕奢皮件Aigner，除了在Sogo復興館、新光三越台南西門店、高雄義享時尚廣場有三家品牌正價專賣店，即設有一家Outlet位於義大購物廣場。

世界各地形形色色、大小型的Outlet遍地開花，重視美譽度的品牌甚至會派專人到店巡視，確保售價的合理性，以及顧客流量與訂貨商品量。

Outlet真能將售價打到骨折嗎？魏麗慧透露，真正的大牌精品在Outlet能拿到八折就很了不起，一般的奢侈品牌或輕奢，大概四到五折，而遇到特定節假日可望再下殺。

剛引進台灣不久的德國輕奢皮件Aigner，在義大購物廣場設有一家Outlet。義大文創提供

愛馬仕年度特賣會，限定VIP客戶

在現實庫存的壓力面前，品牌不得不「放下身段」的另一個做法是，舉辦特賣會。

曾於2006年以一件「完美T卹」售價200美元震撼時尚界的美國年輕品牌The Row，如今再度以樣品特賣會得大排長龍5小時才能買到手一事，震撼了全網。

2023年10月，The Row照例舉辦快閃特賣會，時尚媒體《Highsnobiety》的編輯團隊為了報導盛況，在早上8：30準時到達The Row特賣會現場的一樓，發現隊伍已經繞了整個街區。排在前面的人早在凌晨1點就開始排隊，其中不少是由忠誠客戶花了數百美元聘僱的專業排隊員。

「所有過季商品都有75％的折扣」這一點，令粉絲不惜花上5個小時乖乖排隊，畢竟打折的力度太過「嚇人」，原價台幣36萬多的羊絨大衣，在特賣會只要4萬多就能夠買到，誰能抗拒？

頂級奢侈品牌如愛馬仕，其實也曾舉辦年度特賣會，趁機出清過季的庫存，三折、半價時有耳聞。只不過大部分是私人邀請制，VIP客戶方才有此殊榮。

品牌再一種處理庫存的方法是員工折扣內購，或是賣給員工的親朋好友，對員工來說，內購相當於把領到的薪資又還給了公司，難道是雙方「相得益彰」！？

直入倉庫線上直播，業績亮眼

搶救庫存精品大作戰，線上銷售和線上直播大法亦隨之異軍突起。

崛起於台中的「VANNISE｜溫倪詩」網店，主要經營加拿大、韓國、日本、美國、歐洲等各地精品銷售代購。官網披露的戰績傲人：歐洲Burberry封館線上直播，把門市一年的免稅額度一晚用盡；義大利店內直播首次線上人數破萬，單場銷售業績破億；直奔韓國現代百貨閉店後封館直播，單場銷售業績突破4億韓圜（約台幣900萬元）。

知情人士透露，線上直播銷售戰力驚人，也有網店是直接進入保稅倉，兩個人即可達成年度10億台幣營收的成績。

品牌「積極」處理庫存的方式，還包括轉進二手精品店、捐贈給慈善機構、銷售到經濟發展相對較落後地區等。

不想無償捐獻，也不想走上折扣之路的品牌，還有最後一條辦法：回收再利用。

LVMH回收高檔精品，循環經濟十餘年

LVMH集團官網便載明，早在2006年，LVMH旗下各品牌有鑑於過時產品被燒毀，為了促進集團融入循環經濟模式，已與專業回收商Nordechets合作，避免沒有賣出去的商品直接銷毀。

這家同樣位於法國的Nordechets，當收到難以銷售的高檔精品時，會送至工廠進行「巧妙處理」。首先，將珠寶和貴金屬分離出來，接著將帶有logo字樣的部分經過切割，再重新製成紡織纖維或絕緣材料等。

殊不知，這些華美的時尚傑作積壓在庫房中，等待著一個經濟、社會和環境上更具可持續性的命運，其中更加精緻、更加富有創意的方式，是與專業造型師合作。

為企業主管打理造型的專業造型師，以突顯職場個人特質為重點，搭配服飾時，便不一定需要當季、前衛的商品，一來既可以達到造型的需求，二者也可以有較實惠的費用，以滿足這些顧客的日常穿搭需要。

陳麗卿形象管理學院創辦人陳麗卿，長期為兩岸大企業擔任造型顧問，她認為人們其實並不需要去追流行，除非當期推出的，恰好是自己無比鍾愛的服飾。

同樣的道理推演，購買過季單品也不是因為比較便宜，而是因為正好喜歡。

「還是要從自己的穿搭風格出發，符合自己的喜好，買你真心所愛，」陳麗卿微笑說。

（本文出自2023.11.5《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）