拜習會近了？共同社說訂在15日

日本共同社引述美國官員報導，亞太經合會（APEC）下周在舊金山舉行高峰會時，美國總統拜登將和中國大陸國家主席習近平將在15日舉行雙邊會談。

這將是美中兩國領袖一年來首度面對面會談，儘管這個全球兩強之間的地緣政治緊張關係並無絲毫緩和的跡象，雙方仍謀求穩定目前對立的局面。

不願具名的美國官員告訴共同社，美中兩國正在進行最後準備，安排在APEC領袖峰會當天當面會談。

不過，中方迄未確認習近平是否出席APEC峰會，倒是白宮上周已確認，兩國已經「原則上」同意在舊金山安排拜習會。白宮表示，拜登計劃11月14日前往舊金山。習近平2017年4月之後不曾踏上美國國土。

同時，彭博資訊報導，習近平下周在舊金山將出席與美國商界領袖交流的晚宴。據說這場晚宴預計將有數百人參加，來賓包括多位美國大型企業執行長。