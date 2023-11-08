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日央行總裁視匯價波動為YCC政策代價 強調寬鬆決心

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本央行總裁植田和男。路透
日本央行總裁植田和男。路透

日圓兌美元匯價再次下跌之後，日本央行總裁植田和男周三表示，貨幣波動是央行維持殖利率曲線控制（YCC）政策，會審視的副作用之一。

他在議會接受反對黨議員提問，是否認為日圓急貶是央行超寬鬆貨幣政策的副作用時回覆：「貨幣匯價最好能穩定地反映基本面。如果殖利率曲線控制加劇市場波動，會被視為該政策的副作用之一。」

日圓貶勢在上周短暫緩和後，又再下跌摜破1美元兌150日圓大關， 交易商認為這個水準會增加東京當局進行貨幣干預的可能性。日圓周三貶至150.51。

日本央行的殖利率曲線控制政策將10年期公債殖利率控制在0%左右，受到部分議員批評會擴大美日利率差距，並導致日圓下跌，推高進口成本。

植田和男說：「我們很清楚，潛在的價格上漲造成家庭和企業的負擔。但我們認為這種壓力不會持續太久。從趨勢通膨率來看，距離2%目標還有一些距離。這是我們繼續實施大規模貨幣寬鬆政策的原因。」他強調日本央行目前維持超寬鬆貨幣政策的決心。

日本央行 植田和男 通膨 日圓 匯價

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