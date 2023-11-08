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Fed官員潑冷水 強調需要時間來評估殖利率上升的影響

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Fed理事鮑曼表示，官員現在要能掌握近來殖利率上升的全部影響還太早，主張Fed需要升息以遏制通膨。
Fed理事鮑曼表示，官員現在要能掌握近來殖利率上升的全部影響還太早，主張Fed需要升息以遏制通膨。

聯準會Fed）仍在設法評估長期美債殖利率上升是否有助使經濟充分降溫，進而削減進一步升息的必要性。

Fed幾位立場鷹派的官員周二表示，隨7月以來美國10年期公債殖利率上漲超過100個基點，金融情勢趨緊，可能對經濟產生抑制作用，不過，他們希望有更多時間來觀察這種情況是否會持續。

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根在堪薩斯城一個會議上表示，「我們看到通膨方面已有一些可喜的進展，但通膨仍然過高。」「在我看來，核心問題是我們今天看到的金融情勢是否有充分的限制性，讓通膨及時而持續地回落至2%。」

Fed理事沃勒在聖路易一場演講中表示，美國公債殖利率近幾周的飆升對債券市場來說無異於一場「地震」。另一位理事鮑曼向俄亥俄州銀行家聯盟表示，官員現在要能掌握近來殖利率上升的全部影響還太早，主張Fed需要升息以遏制通膨。

Fed上周將基準利率維持不變在5.25%至5.5%的22年高點，連續兩次會議按兵不動。Fed主席鮑爾以美國公債殖利率上升為由，暗示可能已經完成升息。

投資人自此樂觀認為Fed緊縮政策可能已告一段落，殖利率略有下降。

洛根說：「我將關注這種情況是否會持續，以及對政策有什麼影響。」

鮑曼則強調，「我仍預料我們將需要進一步提高聯邦基金利率，讓通膨及時降至2%的目標水準。」

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根說：「在我看來，核心問題是我們今天看到的金融情勢是否有充分的限制性，讓通膨及時而持續地回落至2%。」路透
達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根說：「在我看來，核心問題是我們今天看到的金融情勢是否有充分的限制性，讓通膨及時而持續地回落至2%。」路透

Fed 通膨 聯準會

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