格芯上季獲利優於預期 周二股價一度噴漲9%

美國最大半導體代工廠格芯（Global Foundries）第3季獲利優於市場預期，展現了即便晶片業不景氣仍可保持獲利的能力，股價周二盤中一度噴漲9.3%至每股56.46美元，創九個月來最大盤中漲幅。收盤時漲幅收斂至5.05%，報54.27美元。

格芯上季剔除一些項目、調整後的每股盈餘0.55美元，優於分析師所估的0.49美元；本季獲利預測也比華爾街預期得高。

半導體業先前大範圍地走下坡，庫存太多讓情況更惡化。現在智慧手機和個人電腦晶片正出現回歸正常的跡象，不過其他領域，像是工業、網路用途的晶片，仍然繼續有庫存過多的問題。

格芯執行長柯斐德（Thomas Caulfield）說，格芯協助下單量太多的客戶降低未使用的庫存，所以現在工廠並沒有產能全開運作，這將可縮短整體業界低迷不振的時間。

格芯周二大漲前，截至周一收盤的今年來股價累計下跌4.1%，比大多數的半導體同業差。

格芯第3季淨營收下滑11%至18.5億美元，符合市場預期。本季預測營收達18.3億美元～18.8億美元，分析師預期的平均值是18.8億美元。

格芯逾80%股權為阿拉伯聯合大公國的阿布達比政府所有；與台積電相比，是規模小很多的晶圓代工競爭者。