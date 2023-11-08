台積電ADR小跌結束六連漲 費半上漲0.8%

台積電ADR周二小跌0.2%，收在92.41美元，結束連六日漲勢，較台北交易溢價7.3%。費城半導體指數漲0.8%。

全球排名第三的晶圓製造業者格芯（GlobalFundries）大漲5.1%，成為費半表現最佳成分股。該公司第3季獲利優於預期，可見在半導體業低迷之際仍保全獲利。聯電ADR漲0.3%。

美國股市周二延續漲勢，標普500指數和那斯達克綜合指數創下兩年來最長漲勢。美國公債殖利率回落拉抬大型成長股，投資人繼續從聯準會（Fed）官員談話找尋利率走向。

道瓊工業指數上漲56.74點，漲幅0.2%，收在34,152.6點；標普500指數上漲12.40點，漲幅0.3%，報4,378.38點；那斯達克綜合指數上漲121.08點，漲幅0.9%，收在13,639.86點。

台灣加權股價指數周二上漲35.59.71點，收在16,684.95點，台積電上漲0.9%收在555.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 127.45 -1.25 117.50 8.46

中華電 CHT 117.20 -0.41 118.00 -0.68

台積電 TSM 595.56 -0.21 555.00 7.31

聯電 UMC 49.11 +0.26 49.40 -0.59

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據