那斯達克連八漲 殖利率下滑拉抬美股氣勢 微軟創新高

美國股市周二延續漲勢，標普500指數和那斯達克綜合指數創下兩年來最長漲勢。美國公債殖利率回落拉抬大型成長股，投資人繼續從聯準會（Fed）官員談話找尋利率走向。

道瓊工業指數上漲56.74點，漲幅0.2%，收在34,152.6點；標普500指數上漲12.40點，漲幅0.3%，報4,378.38點；那斯達克綜合指數上漲121.08點，漲幅0.9%，收在13,639.86點。

標普500指數連續七個交易日上漲，那斯達克綜合指數連續八個交易日上漲，均創下兩年來最久漲勢。道指連續七個交易日上漲，為7月連續13個交易日上漲以來最長一輪漲勢。

美國公債也繼續上漲，10年期殖利率降至4.57%，低於周一的4.662%。市場預期Fed已結束升息周期。在財政部標售480億美元3年期公債獲得強勁需求後，殖利率跌幅擴大。美國財政部也將標售10年期公債和30年期公債。

根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市場預料Fed在12月政策會議上再次維持利率不變的可能性為90.2%，高於一周前的68.9%。

Fed理事沃勒周二表示，美國第3季經濟與上季比較折算年率之經濟成長率為4.9%，在Fed考慮下一步政策措施時值得關注。理事鮑曼則說，她認為最近國內生產毛額（GDP）證明經濟不僅「保持強勁」，而且可能還加速，Fed有必要提高政策利率。Fed主席鮑爾將於周三和周四發表講話。

大型成長股受美債殖利率回落提振，微軟(Microsoft )漲1.1%，收在歷史新高360.53美元，今年以來上漲50%，目前市值已達2.7兆美元，僅次於蘋果，蘋果（Apple）上漲1.4%，周二收盤市值達2.83兆美元。亞馬遜上漲2.1%，這三個大型股為標普500指數和納斯達克指數帶去最大提振。

能源股表現最差，下跌2.2%，原油價格因需求疑慮和美元走強而下跌超過4%。油田服務公司Schlumberger和Halliburton分別下跌5.8%和4%。

Uber大漲3.7%，該公司公布上季調整後核心利潤預測高於預期。