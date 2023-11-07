出版業大轉型！Spotify進軍有聲書

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】Spotify插旗「有聲書」產業，英國與澳洲的Spotify Premium訂閱戶每月都有15小時時間，能收聽平台上約1萬5千部有聲書作品，類似服務預計2023年底於美國正式上路。專家指出，有聲書已改變出版產業，音樂串流平台的加入將大範圍擴張有聲書的讀者。

手機改變了閱讀形式

《BBC》報導，有聲書已成為出版業中蓬勃發展的項目，根據數據指出，亞馬遜有聲書平台Audible的全球總收聽時間就比去年同期成長了25%。倫敦出版商總監瑞格比說，有聲書已成為出版產業的重要項目，且有聲書能吸引到平常不太接觸紙本書的民眾，增加了不少受眾。

尤其智慧型手機興起，也根本改變了民眾的「閱讀」行為，美國維吉尼亞心理學教授威林厄姆就指出，因為人手一台智慧型手機，Podcast也隨之興起，現代人開始以「聽」的方式來獲取資訊，加上有聲書能在通勤或健身時收聽，更符合當代人的生活習慣。

Spotify進軍有聲書

看準有聲書的商機，Spotify自10月初在英國與澳洲推動相關服務，這兩國用戶只要訂閱Spotify Premium，每個月就有15小時能聆聽平台上多達1萬5千本有聲書，預計2023年底也會在美國推動相關服務。Spotify執行長埃克也於發佈會強調，「我們相信有愈來愈多消費者想要在平台上聆聽有聲書」

Spotify在全球坐擁 2.13億訂閱者，龐大的用戶對出版商來說是莫大的商機。埃克表示，在提供英、澳Spotify Premium用戶有聲書服務後，短短兩週內，就有三成用戶嘗試收聽有聲書。

然而，並非所有人都樂見Spotify進軍有聲書產業。《Verge》報導，英國作家協會就指出，音樂串流平台過去就常常發生侵害歌手權益的紛爭，隨著有聲書蓬勃發展，未來應持續關注作者權益有沒有受到完整保障，包括授權許可或付費條款等議題。

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