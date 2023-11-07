與美中競爭須每周工作70小時？網民罵 印行業領袖贊成

英國首相蘇納克的岳父、有「印度比爾蓋茲」之稱的軟體大廠Infosys創辦人穆棣（Narayana Murthy）最近在社群媒體上引發爭議，他說年輕人應每周工作70小時以促進印度經濟發展，掀起反彈聲浪。不過，美國財經網站CNBC訪問到的行業領袖表示，如果印度想在全球舞台上競爭，這可能是必要的。

軟體開發公司Xeno創辦人Ayushmaan Kapoor說：「如果想做第一，想成為最優秀的，年輕人就必須辛勤工作並付出時間。印度想與美國和中國大陸競爭。如果要取得重大成就，那麼是的，這是我們必須付出的時間和犠牲。」

國際勞工組織的數據顯示，印度目前每周平均工作47.7小時，不僅高於美國的36.4小時、英國的35.9小時、德國的34.4 小時，也高於其他亞洲國家，中國大陸每周工作46.1小時、新加坡42.6小時、日本36.6小時。

穆棣10月說，「印度是世上工作效率最低的國家之一，年輕人必須說，『這是我的國家，我要每周工作70小時』」。

在信實工業、星展銀行和滙豐銀行等公司有20年人資經驗的Vivek Mudaliar表示，對穆棣觀點的負評是一種「反射式」反應，印度的現實狀況是許多人每周已工作55到60小時，尤其是對那些與全球客戶接洽、必須在非正常時間開會和打電話的人而言。70小時聽起來太高，如果說的是60小時，反彈就不會那麼大。

X社群平台上有用戶直言：「我不願意用失去理智的代價換得成功。」另有用戶諷刺說：「為什麼不願意每周工作70小時，在過程中丟掉性命，幫這些卑鄙的億萬富豪賺飽飽呢？」

Kapoor認為，工作與生活平衡的概念「非常西式」。他解釋，已開發國家擁有良好的經濟實力和資產，未來100年都有靠山不必愁。但印度由後追趕，「每位公民都必須投入一定的時間，整體經濟才能擴大」。他鼓勵員工從事副業，做為每周工作70小時的一部分。

印度工會All India IT和ITeS Employees’ Union譴責穆棣發言表示，每周工作70小時並不合法，雇主不該強迫勞工每周工作超過48小時，即每周六天、每天八小時。

有部分專家支持穆棣意見，但強調公司應為員工提供更多彈性，以激勵其更努力工作。印度商學院組織行為學教授Chandrasekhar Sripada指出，「讓人們有能力選擇工作時間和工作空間，是提高工作效率的重要條件。我們不再認為嚴格管控是成功的唯一秘訣」，然而，勤奮始終是衡量標準。