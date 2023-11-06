全球首屆AI安全峰會落幕 監管協議達共識路迢迢

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在主辦首屆人工智慧（AI）安全峰會後支持一連串具里程碑意義的協議，但全球監管AI的相關計畫仍有很長的路要走。

路透社報導，這次為期兩天的會談，與會者包括世界各國領導人、企業高階主管和研究人員。

業界代表如社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman），還有美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等政要都出席會議，討論未來監管AI的相關議題。

包括中國在內的28國領導人簽署針對AI風險的「布萊切利宣言」（Bletchley Declaration），美國和英國都宣布計劃將各自設立AI安全研究所，韓國和法國也將在明年舉辦相關的AI峰會。

不過，儘管各國就監管AI的必要性達成一些共識，但對於如何具體實現，以及由誰帶頭執行計畫仍存在分歧。

自從微軟（Microsoft）投資的OpenAI去年向大眾發布ChatGPT以來，快速發展的AI所帶來的風險已成為決策者日益關注的重點。

ChatGPT具有前所未有的能力，能夠像人類一樣流暢地回應各式問題，這導致部分專家呼籲暫停開發此類系統，並警告它們未來可能會自主做出決定，並對人類造成威脅。

蘇納克表示，能夠接待特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克相當「榮幸且興奮」，但歐洲議員警告，美國這個國家的少數企業掌握太多技術和數據。

法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）對記者表示：「只有一個國家擁有所有技術、所有私營企業、所有設備、所有技能，這對我們所有人來說是失敗的。」