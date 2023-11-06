全球首屆AI安全峰會落幕 監管協議達共識路迢迢

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在主辦首屆人工智慧（AI）安全峰會後支持一連串具里程碑意義的協議，但全球監管AI的相關計畫仍有很長的路要走。

路透社報導，這次為期兩天的會談，與會者包括世界各國領導人、企業高階主管和研究人員。

業界代表如社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman），還有美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等政要都出席會議，討論未來監管AI的相關議題。

包括中國在內的28國領導人簽署針對AI風險的「布萊切利宣言」（Bletchley Declaration），美國和英國都宣布計劃將各自設立AI安全研究所，韓國和法國也將在明年舉辦相關的AI峰會。

不過，儘管各國就監管AI的必要性達成一些共識，但對於如何具體實現，以及由誰帶頭執行計畫仍存在分歧。

自從微軟（Microsoft）投資的OpenAI去年向大眾發布ChatGPT以來，快速發展的AI所帶來的風險已成為決策者日益關注的重點。

ChatGPT具有前所未有的能力，能夠像人類一樣流暢地回應各式問題，這導致部分專家呼籲暫停開發此類系統，並警告它們未來可能會自主做出決定，並對人類造成威脅。

蘇納克表示，能夠接待特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克相當「榮幸且興奮」，但歐洲議員警告，美國這個國家的少數企業掌握太多技術和數據。

法國財政暨經濟部長勒麥爾（Bruno Le Maire）對記者表示：「只有一個國家擁有所有技術、所有私營企業、所有設備、所有技能，這對我們所有人來說是失敗的。」

馬斯克 美國 風險

延伸閱讀

專訪／「太空」編劇想與馬斯克吃飯 顧問虧小布長太帥

特斯拉德國廠勞工加薪4% 還發獎金抗通膨 就怕工會來亂

「他」比馬斯克更懂實作！股神老夥伴孟格：比亞迪創辦人能辦到你辦不到的事

從中國到殺手機器人 馬斯克和蘇納克暢談AI「樂見國家意見一致」

相關新聞

美股盤前重點／特斯拉擬推平價電動車、花旗傳裁員至少10%

美股上周創今年來最佳單周表現，6日期指盤前小漲。專家表示，在股票市場超賣、企業財報穩健、聯準會（Fed）升息循環將告終的...

聯準會升息告終希望濃 美股上周收盤漲、亞股今普遍勁揚

美國最新就業報告數據不如預期，使得投資人更看好美國聯邦準備理事會（Fed）的調高利率循環已經到了盡頭，美國股市上週五收盤...

ASML怕了嗎？Canon的新晶片製造機 價格比EUV少一位數

佳能（Canon）公司計劃將最新推出的晶片製造設備的價格，訂在比艾司摩爾（ASML）最先進的極紫外光（EUV）曝光機少一...

解密國際 ／ 比台灣更危殆 以色列何以躍居半導體強權

本月7日也就是第四次以阿戰爭50周年，哈瑪斯武裝份子自加薩走廊突襲鄰近的以色列城鎮，1,200人遭害。以色列隨即展開報復，連日猛轟之下，也造成逾1,500人喪生。以色列政府如今限令加薩市逾100萬人撤離，準備發動地面攻勢，以色列總理尼坦雅胡矢言鏟除哈瑪斯勢力。

澳洲活牛價重跌 有助搶回國際市場

澳洲活牛價格本月初已經降至九年來最低點，做為價格指標的東部幼牛指數，今年截至10月3日已經跌了將近60%，幾乎是2014年12月以來最低水準。市場預期價格還會再下挫，因為牧場主人想要趕在聖嬰氣候更加發威之前，賣出更多牛隻到屠宰場。

喜歡吃巧克力？可可豆價格將迎來新一波漲勢

可可豆價格過去一年已經飆漲約47%，因為市場擔心天候不佳與作物病蟲害，會損傷象牙海岸與迦納的生產。這兩個西非國家供應全球三分之二的可可豆。新一個收成季節現在剛剛開始，分析師估計，由於聖嬰現象，全球可可豆預期會迎來連續第三波短缺，價格可能又更高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。