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美股盤前重點／特斯拉擬推平價電動車、花旗傳裁員至少10%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股在歷經上周的大漲後，期指在6日盤前小幅上揚。路透
美股在歷經上周的大漲後，期指在6日盤前小幅上揚。路透

美股上周創今年來最佳單周表現，6日期指盤前小漲。專家表示，在股票市場超賣、企業財報穩健、聯準會（Fed）升息循環將告終的預期下，投資人重新投入股市。

特斯拉擬推2.5萬歐元的平價電動車

路透引述知情人士報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將在柏林近郊的工廠，生產售價僅2.5萬歐元（2.6萬美元）的電動車。這是外界期盼已久的進展，凸顯特斯拉搶攻大眾市場的決心，特斯拉盤前漲近2%。特斯拉目前最便宜的Model 3車型，在美國的售價為2.85萬美元。

花旗可能至少裁員10%

消息來源透露，為花旗執行長范潔恩研擬整頓計畫的經理人和顧問說，該集團可能在各大事業體至少裁員10%。這項方案在內部被稱為「波拉波拉計畫」，范潔恩力圖汰除職責重疊的區域經理、共同主管等人員，已讓員工坐立難安。

沙國和俄國堅持在年底前減產原油

儘管中東局勢動盪擾亂全球市場，沙烏地阿拉伯和俄羅斯5日在各自的官方聲明再度證實，將在年底前維持石油供應每日減少100多萬桶的做法。沙國和俄國是石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的兩大領導國。目前沙國已經將每日原油產量減少100萬桶，而俄羅斯則是出口量每日減少30萬桶。

美財長葉倫本周將與大陸國務院副總理何立峰會面

美國財政部6日表示，財長葉倫本周9~10日將在舊金山會見中國國務院副總理何立峰，在美國主辦APEC領導人峰會前，深化全球兩大經濟體之間剛剛起步的經濟對話。

特斯拉 美國 俄羅斯 葉倫 美股 APEC

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澳洲活牛價格本月初已經降至九年來最低點，做為價格指標的東部幼牛指數，今年截至10月3日已經跌了將近60%，幾乎是2014年12月以來最低水準。市場預期價格還會再下挫，因為牧場主人想要趕在聖嬰氣候更加發威之前，賣出更多牛隻到屠宰場。

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