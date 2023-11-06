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廣告入侵串流平台！業者為開源加碼利廣告獲益 雙頭經營訂閱和廣告

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著各串流平台競爭加劇，業者也投注更多資源買劇，導致營收出現虧損，所以不少業者為了開源，開始在平台引入廣告，並要求訂戶要付費，才能享受「無廣告」的體驗。 路透
隨著各串流平台競爭加劇，業者也投注更多資源買劇，導致營收出現虧損，所以不少業者為了開源，開始在平台引入廣告，並要求訂戶要付費，才能享受「無廣告」的體驗。 路透

民眾未來打開Netflix準備追劇時，最先映入眼簾恐怕是一個又一個的廣告！專家指出，隨著各串流平台競爭加劇，業者也投注更多資源買劇，導致營收出現虧損，所以不少業者為了開源，開始在平台引入廣告，並要求訂戶要付費，才能享受「無廣告」的體驗。

廣告入侵串流平台

BBC》報導，如Netflix、Disney+與亞馬遜Prime Video等串流影音平台興起時，因為串流媒體沒有廣告，還能一整天持續追劇，使得許多民眾逐漸告別有線電視，湧入串流平台的懷抱。

然而，為了增加收入，串流媒體平台也開始置入廣告，如亞馬遜於9月下旬宣布，2024年會將廣告整合進旗下的Prime Video，且亞馬遜也並非唯一整合廣告的串流業者。這意味著串流平台的消費者未來恐怕需要支付額外費用，才能享受「無廣告」的服務。

串流平台競爭加劇

美國維吉尼亞大學商學院教授帕隆巴指出，這主要是因為許多串流平台仍面臨巨額的虧損，尤其是因為影音平台競爭愈來愈激烈，業者也不得不花大錢去買更多劇，這些成本最終還是會轉嫁到訂戶上。

美國廣告公司「Moloco」主管賽門指出，過去串流平台主攻「訂閱」的商機，但在今年9月份，美國約6%串流平台用戶取消訂閱，為有史以來最高的流失率。所以業者就面臨抉擇：「繼續仰賴訂閱費」或者是「開展廣告商機」。

訂閱、廣告雙頭經營

variety》報導指出，串流平台龍頭Netflix近期開始打擊用戶共用帳戶的狀況，導致許多用戶決定自行訂閱。該公司最新的報告指出，這使得Netflix增加了將近900萬名訂戶，但業者能持續提高「無廣告」或「高級訂閱」的費用，顯見串流業者「廣告」與「訂閱」雙頭經營的企圖。

【更多精采內容，詳見

廣告 美國 Disney Netflix

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