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阿富汗鴉片大減95% 反造成人道危機

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
阿富汗的鴉片雖然在塔利班大力掃蕩下減少95%，但相關政策未配套下，苦的仍是阿富汗民眾。（NARA & DVIDS Public Domain Archive）
阿富汗的鴉片雖然在塔利班大力掃蕩下減少95%，但相關政策未配套下，苦的仍是阿富汗民眾。（NARA & DVIDS Public Domain Archive）

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

塔利班上台後雖大力掃毒，但阿富汗農民因而找不到替代工作，人道處境依舊堪憂！聯合國5日發布報告稱，阿富汗的鴉片產量2022年至今已下降95%，不過阿富汗農民預計損失10億美元，且政府政策在沒有配套下，阿富汗民眾的人道危機反而加深，且安非他命等新興毒品開始流行。

塔利班大力掃蕩鴉片

根據《半島電視台》報導，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）表示，自從塔利班掌權以來，阿富汗的鴉片種植量從2022年的23.3萬公頃驟跌到1萬公頃，鴉片產量也從6200公噸下降到333公噸，聯合國希望藉此減少世界毒品貿易。阿富汗過去是全球主要鴉片供應國，約有80%的鴉片是來自阿富汗。

以前塔利班也曾因鴉片貿易受惠，美國政府估計塔利班2018到2019年因毒品貿易獲得4億美元的收益。但塔利班2021年9月上台後，宣示要掃蕩阿富汗境內的毒品種植與貿易，並在2022年4月正式頒布禁止種植鴉片的禁令，加上西方國家增強追緝力道，使得這兩年的毒品產量快速下降。

沒有其他生計來源

但這對於阿富汗的農民來說非常痛苦，因多數阿富汗農民都是種鴉片為生，且阿富汗歷經戰亂、乾旱影響，目前已有超過40%的阿富汗民眾吃不飽，超過1半是依賴人道援助，因此UNODC主席瑋莉也呼籲國際，阿富汗農民在鴉片貿易上的損失，應該有相應的人道援助補償。

美國之音》提到，阿富汗民眾恐需要至少10億美元的人道援助。美國去年7月與塔利班在卡達會談時，雖稱讚塔利班掃毒，但因該國人權狀況，包括女權等仍未改善，國際目前僅有中國與其建交，因此難獲得援助。

另外，阿富汗的鴉片雖然快速下降，但根據UNODC在9月發布的調查報告顯示，另一種新興毒品：甲基安非他命的數量開始上升，且鴉片產量下降愈多的地方，查獲的甲基安非他命就愈多，因為國家窮困而誘發的非法貿易，持續以不同的形式在阿富汗出現。

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阿富汗 塔利班 毒品

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