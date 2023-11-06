債市不信「長時間維持較高利率」口號 押注入夏前降息

越來越多債券投資人和利率交易者押注主要央行明年入夏之前就會啟動啟息，挑戰官方強調更長時間維持較高利率的口號。

市場如今押注，聯準會（Fed）將在明年6月開始降息，到明年底前會降息近100個基點，而歐洲央行也會出現同樣幅度的降息，且可能4月就開始。市場也預料英國央行會把基準利率調降近70個基點。

但這可能帶給央行麻煩。他們原本肯定如下觀點：公債殖利率因市場預期貨幣政策保持緊縮而上揚，進而促進經濟降溫。

三菱日聯金融集團資深經濟學家 Henry Cook 說：「官員會希望儘可能壓抑（降息）預期，以避免金融情勢轉寬。」他表示，如果接下來幾個月數據如他預想的那樣繼續惡化，三大央行「會越來越難以維持立場」。

市場會有如此預期，可見央行2021年堅稱通膨只是暫時現象之後，市場對官方的判斷無不存疑。但無論官方降息與否，債券殖利率率先下降都可能放寬金融情勢，削弱央行原本希望藉升息發揮的效果。

歐洲央行總裁拉加德對此，已提出警告，強調任何何時降息的討論「完全不合時宜」。而在通膨是央行2%目標三倍的英國，英格蘭銀行總裁貝利也設法打壓市場押注。他在上周四英國央行利率決議後的記者會上重申，現在考慮寬鬆政策為時過早。

BNY Mellon 投資管理公司高級經濟師 Sebastian Vismara說：「目前的挑戰在於，如何防止市場過於亢奮。只要不存在任何切實的升息風險，我認為市場就會繼續傾向於反映降息的預期。」

上周五，在數據顯示美國非農就業人數不如預期且失業率上升後，債市便爭先恐後地將美國首次降息的預期從7月提前到了6月。

「自食其果」

如此操之過急的布局有可能抱撼告終。投資人已非頭一次押錯了時機。在這波升息周期中，市場一而再、再而三出現過早押注升息告終，或坦過度押注緊縮幅度。

由於市場預期升息已告一段落，美國10年期公債殖利率不到兩周從5%跌到了4.50%。Fed主席鮑爾上周才承認債券殖利率上揚有助落實政策，因此央行官員勢必警覺金融情勢可能過快轉鬆的任何跡象。