快訊

梁文傑遭爆「鍾先生會所」待1小時 徐巧芯：老闆是鍾興樺？

日本人對派駐中國敬而遠之 「莫名拘捕」成最大噩夢

唐禹哲《披荊斬棘3》總決賽驚喜求婚 小13歲混血女友白富美背景曝光

債市不信「長時間維持較高利率」口號 押注入夏前降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
貨幣市場上周五加重對美歐三大央行明年9月降息幅度的押注。單位：基點 /擷自彭博
貨幣市場上周五加重對美歐三大央行明年9月降息幅度的押注。單位：基點 /擷自彭博

越來越多債券投資人和利率交易者押注主要央行明年入夏之前就會啟動啟息，挑戰官方強調更長時間維持較高利率的口號。

市場如今押注，聯準會（Fed）將在明年6月開始降息，到明年底前會降息近100個基點，而歐洲央行也會出現同樣幅度的降息，且可能4月就開始。市場也預料英國央行會把基準利率調降近70個基點。

但這可能帶給央行麻煩。他們原本肯定如下觀點：公債殖利率因市場預期貨幣政策保持緊縮而上揚，進而促進經濟降溫。

三菱日聯金融集團資深經濟學家 Henry Cook 說：「官員會希望儘可能壓抑（降息）預期，以避免金融情勢轉寬。」他表示，如果接下來幾個月數據如他預想的那樣繼續惡化，三大央行「會越來越難以維持立場」。

市場會有如此預期，可見央行2021年堅稱通膨只是暫時現象之後，市場對官方的判斷無不存疑。但無論官方降息與否，債券殖利率率先下降都可能放寬金融情勢，削弱央行原本希望藉升息發揮的效果。

歐洲央行總裁拉加德對此，已提出警告，強調任何何時降息的討論「完全不合時宜」。而在通膨是央行2%目標三倍的英國，英格蘭銀行總裁貝利也設法打壓市場押注。他在上周四英國央行利率決議後的記者會上重申，現在考慮寬鬆政策為時過早。

BNY Mellon 投資管理公司高級經濟師 Sebastian Vismara說：「目前的挑戰在於，如何防止市場過於亢奮。只要不存在任何切實的升息風險，我認為市場就會繼續傾向於反映降息的預期。」

上周五，在數據顯示美國非農就業人數不如預期且失業率上升後，債市便爭先恐後地將美國首次降息的預期從7月提前到了6月。

「自食其果」

如此操之過急的布局有可能抱撼告終。投資人已非頭一次押錯了時機。在這波升息周期中，市場一而再、再而三出現過早押注升息告終，或坦過度押注緊縮幅度。

由於市場預期升息已告一段落，美國10年期公債殖利率不到兩周從5%跌到了4.50%。Fed主席鮑爾上周才承認債券殖利率上揚有助落實政策，因此央行官員勢必警覺金融情勢可能過快轉鬆的任何跡象。

Vismara認為，市場最後「可能自食惡果，央行將不得不再出面展現強硬以扭轉市場預期」。

上周就業報告發布後，交易員認為到1月再升息的可能性只有16%，市場也完全消化明年6月而非原本預期7月才降息的可能性。路透
上周就業報告發布後，交易員認為到1月再升息的可能性只有16%，市場也完全消化明年6月而非原本預期7月才降息的可能性。路透

美國 英國

延伸閱讀

新興債韌性強 漲勢可期

美元非投等債 抗波動

期貨商論壇／永續期 避險優選

本周現身IMF研討會 鮑爾談話市場找降息線索

相關新聞

開源模型比Llama 2還強 李開復短短8個月打造AI獨角獸

有人工智慧（AI）教父之譽的李開復到北京創設的新創企業，在短短不到八個月即成功打造獨角獸，憑靠的是至少在若干指標已領先矽...

顧問業凍漲起薪！職缺猛減、搶應徵者變多

多家知名顧問公司已「凍漲」美國應屆畢業生的起薪，反映新冠疫情後人才爭奪戰導致薪資飆高的情況不再，如今要競爭就業機會變得更...

本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（3日）大漲，標普500指數創下2022年11月來最佳單周表現，亞洲股市今天開盤看漲，因美國就業數據大幅降...

WeWork傳本周聲請破產

共享辦公室巨頭WeWork傳出最快本周聲請破產，不僅可能讓房東蒙受龐大損失，也讓全球商業重鎮的商辦前景蒙上陰影，因大城市...

聊天機器人雙強槓上

人工智慧（AI）大戰持續升溫，生成式AI聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI，6日將舉行首屆開發者大會，預料宣布產...

搶AI商機 科技巨頭擴增雲端支出

亞馬遜、微軟、Google母公司字母都正加碼投資，上季資本支出總額將比兩年前激增近20%，明年的雲端支出更預估將成長22...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。