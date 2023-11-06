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中東衝突恐引發全球經濟衰退！兩華爾街大佬憂戰爭影響

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通集團執行長戴蒙。路透
摩根大通集團執行長戴蒙。路透

兩位華爾街大佬警告，中東衝突可能引發全球經濟衰退，因為人道主義危機加劇本已岌岌可危的世界經濟所面臨的挑戰。

就全球經濟而言，全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，哈馬斯10月7日的暴行、以色列猛攻加薩，以及俄烏戰爭未止等事件，將世界「幾乎推向了一個全新的未來」。

芬克接受星期日泰晤士報訪問時說：「地緣政治風險是影響我們生活的重要因素。全球的恐懼都在升高，希望則在減少。恐懼加劇會使得消費或支出縮減更烈。因此，長遠來看，恐懼會造成經濟衰退，如果我們的恐懼持續上升，歐洲經濟衰退的可能性就會增加，美國也是。」

美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）也對同一家報紙說，以哈戰爭和俄烏戰爭結合在一起「相當可怕和不可預測」。他說：「現在地緣政治面發生的事，對世界的未來——自由、民主、糧食、能源、移民——最為重要。」

戴蒙三周前也發表過類似言論。他上月警告，現在是「數十年來世上所見的最危險時刻」，衝突升級可能對能源價格、食品成本、國際貿易和外交關系產生「深遠影響」。

華爾街對全球經濟的負面看法也獲得經濟學人（Economist）迴響，刊出「世界經濟正違背地心引力，不可能持久」的文章。

以哈戰爭被認為威脅到全球經濟，是因為該地區石油供應占全球市場的三分之一，而經濟學家擔心油價飆升引發經濟衰退。

經濟衰退 俄烏戰爭 美國

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