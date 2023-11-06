聊天機器人雙強槓上

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
ChatGPT開發者OpenAI，6日將舉行首屆開發者大會，將吸引上百位軟體工程師和創業家參與。（路透）
ChatGPT開發者OpenAI，6日將舉行首屆開發者大會，將吸引上百位軟體工程師和創業家參與。（路透）

人工智慧（AI）大戰持續升溫，生成式AI聊天機器人ChatGPT開發者OpenAI，6日將舉行首屆開發者大會，預料宣布產品升級，降低AI模型的成本、並新增更多功能。億萬富豪馬斯克旗下AI新創公司xAI近來也推出「Grok」聊天機器人，初期測試後將開放給前身為推特的X平台「Premium+」付費方案訂戶。

OpenAI的「DavDay」開發者大會在舊金山舉行，將吸引上百位軟體工程師和創業家參與，執行長奧特曼（Sam Altman）將發表主題演說。OpenAI發表的產品更新，預料聚焦於降低開發者成本，以緩解OpenAI商業夥伴對AI模型成本持續增加的疑慮。

OpenAI也將發表A演算法的電腦視覺效能新工具，讓OpenAI的軟體具備分析且描述影像的能力，從而能讓開發者打造在環境和醫療等領域的新用途應用。OpenAI有可能宣布新增微調最先進語言模型GPT-4的能力。

這些產品更新的用意是要鼓勵企業採用OpenAI技術，建立AI驅動的機器人、以及不必人類介入便能自行執行任務的自主代理機器人。消息人士說，讓OpenAI在企業開發應用程式時扮演不可或缺角色，是奧特曼最重要的戰略目標之一。

此外，馬斯克5日在前身為推特的社群媒體X表示，xAI釋出首項產品「Grok」，4日起開放給「特定群體」用戶測試。他說，Grok相較於其他AI模型的龐大優勢，是能即時取得X平台的資料，而且「喜歡挖苦」，設計上在回應問題時會「有點幽默」

他和xAI團隊也表示：「它還能回答其他多數AI系統拒答的辛辣問題。Grok的設計是運用一點機智來回答問題，它還具有叛逆性格，如果你討厭幽默的話，請勿使用！」

xAI分享的資料顯示，Grok的驅動引擎Grok-1在數學和程式設計等幾項學術測試評估中，表現優於ChatGPT-3.5，但在所有測試中，表現都不如OpenAI最先進的GPT-4。

馬斯克和xAI團隊指出，推出Grok的動機，是要創造出幫助人們研究與創新的AI工具，「Grok只輸給像是GPT-4這種受過超大量訓練數據和電腦資源訓練的模型，顯示我們在xAI以卓越效率訓練大型語言模型（LLM），正取得快速進展」。

xAI指出，Grok仍是非常初期的測試產品，應能迅速改善，在通過早期測試階段後，Grok將開放給月付16美元的X Premium+訂戶使用。

OpenAI 馬斯克 X

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