航運業將加強運輸安全

由於最近發生多起電動車在貨輪上起火事件，促使聯合國國際海事組織（IMO）要求航運業者加強安全措施。IMO安全主管迪吉姆表示，各會員國將於明年春季研擬新規則，規範航運業者應如何妥善運輸鋰電池電動車。

英國金融時報（FT）報導，迪吉姆表示，由於愈來愈多海運貨物都配備鋰電池，去年全球電動車銷售量也占所有車輛的14%，使航運業面臨「重大難題」。她表示，「鋰電池由於起火風險偏高，一向被認為是潛在的危險品，因此我們必須確定新法能考慮到這項風險」。

迪吉姆表示，她預料明年3月召開的小組委員會議上，各會員國將研擬船隻載運電動車的「特別要求」；任何新標準都須經IMO安全委員會通過。

業界人士指出，船東也準備重新設計汽車專用貨輪，加強防火措施，並降低電池對人命及全球貿易的威脅。鋰電池引發的火災，比傳統車輛起火更難撲滅。

安聯保險集團的數據顯示，去年所有貨輪火災事件增加17%，達209起，是十年來最高。安聯警告，愈來愈多危險品都裝在大型貨輪上，可能加重財務損失，並耽誤船期。一艘裝載福斯公司電動車的大西洋航線貨輪去年也發生火災，使該公司損失1.55億美元。保險市場人士指出，電動車無論是海上或陸上運輸，保險費都比傳統車輛高出1.5倍。

RSA保險公司海險顧問巴拉斯表示，目前IMO的安全法規「並未考慮到電動車」。他並指出，航商可能已經在裝運電動車的貨輪上設置「熱成像攝影機」，及鋰電池毒氣釋放偵測器，一些產業人士也在討論劃設船員撤離路線、及新防護措施。