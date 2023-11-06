農產品原油礦物 易漲難跌

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
過去幾年來多種原料商品價格都高度動盪，展望未來，分析師認為農產品、石油及礦物都易漲難跌，建議投資人應聚焦於ETF。（路透）
過去幾年來多種原料商品價格都高度動盪，展望未來，分析師認為農產品、石油及礦物都易漲難跌，建議投資人應聚焦於ETF。（路透）

過去幾年來多種原料商品價格都高度動盪，展望未來，分析師認為農產品、原油及礦物都易漲難跌，並建議個別投資人應聚焦於商品指數型基金（ETF），而非期貨合約，因為期貨交易單位太高。

國際油價2020年一度跌到負數，目前回升到每桶82美元以上；去年紙價一度創歷史新高，但最近又回跌到低檔；木材及銅價則因為全球通膨與衰退題材干擾，都是先漲後跌。

先看農產品。2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，小麥價格一度衝到每英斗12.25美元新高，最近腰斬到5.61美元；玉米最高飆到8.31美元，現在只剩約4.75美元；先漲後跌的主因是戰爭對供給的衝擊不如預期嚴重，加上對經濟衰退的憂慮升高。

不過，由於柴油價格上漲，目前穀物行情逼近生產成本，加上俄烏戰爭將繼續干擾供給，因此市場專家預料穀價即將止跌回升。另外，東太平洋「聖嬰」現象也嚴重干擾全世界多個產區的氣候及穀物生長。一些專家並預測將出現太平洋赤道區聖嬰現象，可能影響巴西玉米及黃豆產量。因此預測穀價可能持續偏高。

原油最近雖然回檔，但分析師表示很容易就會大漲。如果以色列與哈瑪斯之間的戰爭擴大到中東地區更多國家，將干擾原油供給並推升油價；即便只是擔憂戰局擴大，同樣能帶動油價上漲。

再者，在未來短期間全球石油需求仍將持穩或增加。如使美國經濟當真衰退，但因就業仍高，因此石油消費量不大可能改變。電動車雖可能使石油消費稍有改變，但目前只占全球行駛車輛的2%。另外最近中國大陸經濟疲軟，但只要溫和復甦，就能帶動石油需求及油價升高；專家預估未來短期內油價將上漲到每桶95-100美元。

礦物資源方面，大陸經濟疲軟也導致銅、鋁、鋰、鋼鐵、鎳、鋅等價格大跌。但如果大陸經濟出現反彈信號，這些工業用金屬就可能回升。另外，電動車革命也需要多種礦料，都是潛在的利多。

油價 經濟衰退 俄烏戰爭

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