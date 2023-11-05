英特爾CEO：錯失三大商機

英特爾（Intel）執行長基辛格最近接受印度媒體Digit訪問時，坦率提到他覺得英特爾錯失三大商機：智慧手機晶片業務沒做起來、取消早期AI取向的GPU研發，以及沒有把重心放在興建大型晶圓代工廠。

美國科技資訊網站Tom's Hardware分析他的談話，同意英特爾最大的敗筆就在於智慧手機晶片。英特爾第一批Atom CPU在2008年發表，這款CPU主要是為智慧手機而設計。然而當時智慧手機晶片大多是ARM架構晶片，Atom的市場動能很快就消退。第一支搭載英特爾晶片的智慧手機2012年發表，但因後來進展有限，智慧手機晶片專案2016年被取消。

基辛格也對英特爾2010年收掉Larrabee專案感到不滿，Larrabee本來會是早期的通用型繪圖處理器（GPU）。這個專案被取消時，引起一陣轟動，因為當時基辛格離開英特爾就是取消原因之一。本來英特爾計劃在消費者市場和高效能運算市場都推Larrabee，結果先是消費者市場方案取消，最後整個研發案都撤銷。英特爾當年若成功推動GPU研發案，現在加入AI的軍備競賽就不會輸給輝達這麼多。

針對代工事業，基辛格在訪談中強調，英特爾先前對於興建大型晶圓代工廠，有著根本性的偏見。如今，英特爾已將晶圓代工事業列為拚業績的優先項目。

台積電和南韓三星電子這兩家全球晶圓代工技術水準最強的廠商，關鍵的商業模式就是，以最先進製程技術節點為客戶提供代工服務。英特爾以往把最先進製程保留給自家處理器，基辛格認為這是個錯誤。現在英特爾開放先進製程，為需要製造高階晶片的其他公司代工，甚至競爭對手輝達也可以是代工客戶，如此一來，英特爾至少可由代工賺到錢。

基辛格2021年重返英特爾並出任執行長。他說，接下來公司要盡最大努力重返榮光。他制定出來的營運新路線，已出現一些成效，能不能趕上下一波浪潮，需要時間證明。