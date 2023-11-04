別被超強成長率騙了！財經大咖示警：美國經濟金玉其外 衰退風險仍高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國第3季國內生產毛額（GDP）季增年率達4.9%，成長力道之強，是近幾年僅見。但多位財經界重量級人士警告，別被上季超強的成長率給騙了，明年經濟前景可能烏雲蔽日。圖／路透
美國第3季國內生產毛額（GDP）季增年率達4.9%，成長力道之強，是近幾年僅見。但多位財經界重量級人士警告，別被上季超強的成長率給騙了，明年經濟前景可能烏雲蔽日。圖／路透

美國第3季國內生產毛額（GDP）季增年率達4.9%，成長力道之強，是近幾年僅見。但多位財經界重量級人士警告，別被上季超強的成長率給騙了，美國經濟可能正步向衰退，聯準會（Fed）一連串升息行動，即將煞住成長列車，問題只是煞得有多猛罷了。

MarketWatch報導，私募投資公司黑石集團總裁葛雷（Jonathan Gray）就提醒投資人，切勿被種種經濟活力十足的跡象給矇騙，包括以GDP衡量的成長力道。

葛雷說：「儘管Fed一直在緩抑成長，但這個成長列車動能十足。」他指的是，美國政府的財政擴張措施，包括疫情期間的大撒幣，支撐成長列車持續向前奔馳。

他說：「我認為他們（Fed）會讓速度慢下來。但因為那股動能很強，所以減速程度不會像（2008-2009）大衰退時那麼慘。」

經濟奔馳後急煞車的往例多

美國不乏經濟在火速奔馳後急轉直下的往例。例如，止於2009年的那波「大衰退」降臨前夕，美國經濟成長步調也很紮實，成長年率達2.5%。又如1990年第1季GDP成長率衝上4.4%，幾個月後就陷入衰退。

這一回情況會是如何？葛雷說，乍看下，目前美國經濟立足點較強，「但那也意味著失業率可能升高，意思是往後的成長會減緩」。

葛雷表示，最近已見到成長將減速慢行的跡象。他指出，黑石私募股權投資組合中的公司，第3季營收年增率相當不錯，仍有個位數；但若檢視季比成長率，就會發現成長步調走下坡。再檢視這些公司的招聘計畫，聘僱成長比一年前顯著趨緩。他說：「所以我認為，這指向經濟減緩。只是難以判斷減緩幅度會是如何。」

另一大隱憂，是美債殖利率已大幅升高，也給金融市場和整體經濟颳來強烈逆風，因為那意味著融資成本比18個月前銳增。廣大消費者和企業勢必受影響。

美國上季GDP季增年率之所以能達到4.9%，主要靠消費者支出驅動。一旦消費者支出轉弱，情況將改觀。

其他金融、經濟專家也示警

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）上周上CNBC節目評論GDP數據時就說：「我們不應把這視為2024年前景晴空萬里的預兆。」他指出，殖利率走高，加上消費者儲蓄花用殆盡，對美國經濟將構成難以承受的壓力。

知名基金操盤手葛洛斯（Bill Gross）和艾克曼（Bill Ackman）也警告，久候不至的一波經濟衰退，現在已經展開。葛洛斯甚至認為，最快今年底前就可能發生。

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟教授羅比尼（Nouriel Roubini）周四接受Fox Business訪問時也說，別以為美國經濟成長旺盛，就業市場強勁，衰退風險就宣告解除。他認為，此刻看來「軟著陸」的可能性的確比一年前高，但「溫和衰退」的風險也不能排除。

羅比尼指出，兩種風險仍可能把美國經濟推入衰退。第一種情況是GDP成長火熱，核心通膨頑強，迫使Fed繼續提高利率，造成金融情勢緊縮過度，衰退便接踵而至。第二種情況是以哈戰火蔓延至中東其他地區，產油大國如伊朗捲入其中，那將刺激油價飆漲多達50%，重現1970年代式的停滯性通膨，那麼美國經濟衰退也不遠了。

因此，他說：「不能排除明年有一波短而淺的衰退，儘管那種情境發生機率現在看起來比軟著陸低。」

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