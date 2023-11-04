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美債殖利率大幅回落 投資人押注Fed升息周期結束

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國公債市場籠罩在興奮之中，投資人忙著蒐集預示聯準會（Fed）已完成升息的跡象。路透
美國公債市場籠罩在興奮之中，投資人忙著蒐集預示聯準會（Fed）已完成升息的跡象。路透

美國公債市場籠罩在興奮之中，投資人忙著蒐集預示聯準會Fed）已完成升息的跡象。短期和中期公債領漲，10年期公債殖利率回落並寫下3月來最大單周跌幅。

Fed主席鮑爾及官員的鴿派談話促使市場認為利率已攀抵高峰，美國10年期公債殖利率周五（3日）收在4.557%，低於一周前的4.846%，是3月來最大單周跌幅。僅約兩周前，10年期美債殖利率觸及5%。債券殖利率與價格呈反向關係。

美國30年期公債殖利率過去幾天累計下跌近40個基點。

債券交易人士上周經歷一段瘋狂旅程，先是看到美國財政部公布的季度再融資規模小於預期，最新的非農就業數據又顯示經濟放緩，代表Fed 12月可能按兵不動，而且是開始為明年降息做準備的重要證據。利率衍生品價格顯示，交易人士預期2024年累計降息超過100個基點。

不過，愈來愈多資產管理公司警告，若經濟繼續擴張，殖利率可能重新測試近期高點。

美國 Fed 聯準會 美股

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