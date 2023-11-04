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美股創今年最佳單周表現 殖利率若再降投資人追高無妨

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
儘管市值最大的蘋果公司（Apple）因財報不甚亮麗股價跌了0.5%，美股三大指數周五照樣大漲。路透
儘管市值最大的蘋果公司（Apple）因財報不甚亮麗股價跌了0.5%，美股三大指數周五照樣大漲。路透

美國股市周五大漲，標普500指數創下2022年11月來最佳單周表現，最新經濟數據顯示就業大幅降溫，可見聯準會（Fed）急進升息正發揮替經濟降溫的效果。若接下來公債殖利率再降，無疑將為投資人重返美股大開綠燈。

儘管市值最大的蘋果公司（Apple）因財報不甚亮麗股價跌了0.5%，美股三大指數周五照樣大漲。標普500指數大漲0.9%，一周下來大漲5.9%。道瓊工業指數上漲222點，漲幅0.7%，那斯達克綜合指數上漲1.4%。三大指數也都創下今年來最大單周漲幅。

費城半導體指數周五大漲2.6%，台積電ADR漲1.5%，連漲五日下來漲幅多達5.7%，費半周線漲幅更高達7.1%。

從最新經濟數據和Fed本周決策來看，投資人看好經濟已走緩到足以讓通膨降溫的地步，且無衰退之虞，而利率可能已接近頂點。

Ameriprise Financial首席市場策略師沙林貝尼（Anthony Saglimbene）說：「就業報告可說是不慍不火（Goldilocks），我們可能正朝向軟著陸。」

從利率交換合約來看，交易員認為到1月再升息的可能性只有16%，市場也完全消化明年6月而非原本預期7月降息的可能性。

景順投信（Invesco）首席全球市場策略師胡柏（Kristina Hooper）說：「我們正處於通膨緩和的趨勢中，經濟正在降溫，Fed不需要再升息。」

不過，里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金周五接受訪問CNBC訪問時說，目前還不清楚利率是否已經到頂，他強調未來降息的時機「在我看來還早得很」。

美國10年期公債殖利率本周收在4.557%，低於一周前的4.846%。創下3月來最大單周跌幅。與債券價格呈反向關係的10年期公債殖利率自10月觸及16年高峰以來，已回落約35個基點。

美債殖利率回落也為美股減輕賣壓。美國公債崩跌之勢似乎終於告一段落，不少投資人認為正是重返股市的時機。

瑞銀環球財富管理公司美洲資產布局的負責人德拉霍（Jason Draho）說：「利率穩定有助於其他資產類別找到立足點，如果美股上漲，投資人可能開始覺得他們有必要趕在年底追逐績效。」

心存觀望的投資人也不在少數。蘋果提出的年終購物季業績展望不如低於華爾街所料。據LSEG資料，至少有14位分析師調降對蘋果目標股價。但從好的一面來看，標普500指數成分股已公布財報的403家企業中，逾81%優於預期。

投資人 美股

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