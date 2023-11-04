貝萊德預測未來5年10年期美債殖利率將在5.5%附近盤旋

貝萊德集團研究團隊預測，未來5年美國的借貸成本將在5.5%上下盤旋，主因通膨壓力仍糾結難解。不過殖利率可能要經過6-12個月才會達到5.5%，而今年的升勢已經結束。

目前10年期美國殖利率為4.56%；但貝萊德投資研究所主任包伊文表示，金融市場未來的長期借貸成本將大幅上升，主因人口老化、地緣區塊化，以及能源轉型所需付出的成本。

鮑伊文表示，「我們認為未來5年期間，10年期美債殖利率在5.5%左右將與總體經濟環境相一致，這也符合長期公債投資人所要求的風險補償水準」。

近日美、歐公債價格回升，殖利率下降，主因投資人相信各大央行的升息周期已經達到終點。過去一周來10年期美債殖利率大幅下降28基點，尤其是周三聯準會（Fed）主席鮑爾的談話，被投資人解讀成偏向「鴿派」，以及周五公布10月就業數據偏弱，更使殖利率急降。

鮑爾表示Fed決心使政策立場「足夠有約束力，能將通膨壓低到2%目標」，但貝萊德團隊懷疑Fed有成功的機會。鮑伊文表示，「我們認為通膨將上上下下；現在正在下降，但明年之後又將動盪不定」；他預測美國通膨率「在未來兩年將更接近3%」。9月整體通膨年升3.7%。

包伊文並不太相信Fed還會再升息1碼，而更大的問題在於Fed何時開始降息；自從今年夏季投資人接受利率「將在較高水位維持更久」的想法之後，預期降息的時間已推遲6個月。目前利率期貨市場預期Fed將於明年7月首次降息，但包伊文相信首次降息將在「2024年底，如果會降的話」。

他指出，美國及歐洲正在從疫情引發的高通膨階段，轉向正常化階段，即全世界將經歷持續性的通膨壓力。他表示，「我們討論的是世界經濟將由供給面塑造，而非需求面」；主要的驅動力包括「人口老化導致勞動市場緊俏，地緣區塊使全球生產成本更高，以及能源轉型將使能源供給組合更貴」。

其他經理人也認同通膨仍將糾結難解。品浩（PIMCO）集團董事總經理衛艾婷表示，「我們尚未走出叢林。我們看到的通膨下降，基本上只是疫情效應消退所致。一旦疫情相關的干擾退潮，潛在的通膨趨勢將會如何？我們對此仍無把握」。

不過一些投資機構認為已有充分信號顯示Fed能夠使通膨達標。普萊仕集團首席歐洲經濟學者威拉迪克表示，「工資升幅已與2%通膨目標的要求大致相符」，因為「全球供應鏈趨於正常化，製造品價格下降的趨勢甚強」。