APEC前夕 葉倫：不尋求美中脫鉤

亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議將在舊金山登場，美國財政部長葉倫二日說明印太政策時表示，美國會加強投資，強化供應鏈安全；美國對中國大陸不尋求脫鉤，而是尋求嚴肅而清醒的做法；美方也不要求印太國家選邊站，如此不利全球，亦無意追求涇渭分明的世界及其災難性後果。

葉倫說，美國正透過投資國內以及強化與盟友夥伴的聯繫，降低和分散風險，在追求符合價值觀的願景時，美國也尋求美中擁有健康穩定的經濟關係。

葉倫臚列對中三項目標：一，美國對國安與人權的捍衛不容妥協，美國用經濟手段捍衛國安時將精準打擊，不會扼殺中國經濟。其次，美國尋求能嘉惠美中的健康經濟關係，將採取妥適手段回應中方不公平經濟作為；三，美國希望在具全球挑戰的領域與中國合作，像氣候變遷和中低收入國家的債務困境。

葉倫另提到美中官員保持溝通的重要性，避免誤解並釐清雙方有共識和有異議的領域。

葉倫還說，拜登政府致力打造自由開放、繁榮安全又具韌性的印太，美國的政策優先是增加投資、強化經濟韌性並合作應對全球挑戰。她舉全球半導體供應鏈為例，稱越南在友岸外包上扮演愈來愈重要的角色，除美國晶片法案的投資，美越九月已啟動半導體合作，鼓勵美企赴越南投資測試、封裝和設計中心。

葉倫表明，美國長久以來就是太平洋國家，至今亦然；美國棄印太而去的說法完全沒根據。

另外，國務院亞太助卿康達二日在簡報會重申，美國對中政策不變。美國的合作夥伴也認為，負責地管控美中關係，對區域穩定和平至關重要。