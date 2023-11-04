大中華區降溫 華為衝擊加劇 庫克難消「中國疑慮」

面對華為等中國大陸對手來勢洶洶的競爭威脅，蘋果（Apple）執行長庫克希望安撫華爾街的憂慮，表明iPhone在中國大陸的需求依然強勁，但從投資人的反應來看，庫克的說法還不足以平息他們的「中國疑慮」。

蘋果上季獲利與營收均優於預期，卻潛藏四大利空，包括整體營收連續第四季下滑，為二○○一年來最長的衰減期，還有大中華區營收意外減少，暗示本季營收較去年同期將零成長，也未著墨太多總經疲態對需求的影響，未能緩解投資人憂慮。

其中，蘋果上季來自大中華區的營收年減百分之二點五至一百五十億美元，比市場預期少了約廿億美元，相較歐洲、日本及美洲營收都約略持平或成長，似乎暗示蘋果產品在中國大陸的買氣下降。

庫克表示，中國大陸營收之所以較去年同期下滑，是因iPad與Mac銷售趨緩、匯率因素使然，而非iPhone銷售遭遇挑戰，中國大陸上季的iPhone營收創同期新高，他最近造訪中國大陸時和民眾的互動，也讓他再興奮不過。

庫克接受路透採訪時說，「在中國大陸，iPhone手機的銷售在九月季度創下紀錄，前五款最熱賣的手機型號中，iPhone就占了四款。」

產業研究公司Canalys估計，由於經濟復甦疲弱，中國七至九月季度智慧手機整體銷量年減百分之三，但衰退力道較前幾季放緩。Canalys並指，同一期間iPhone手機在中國的銷量估下跌百分之六。

另一方面，分析師估計，華為本季中國的智慧手機銷售強勁成長。儘管多年來受到美國的制裁與圍堵，華為仍在最近推出了Mate 60 Pro最新５Ｇ高階手機，該款手機因搭載中芯國際晶片而引發高度關注。

彭博資訊分析師指出，蘋果法說會並未緩解投資人對蘋果產品在中國大陸銷售可能下滑的疑懼：中國大陸擴大限制政府部門使用美國科技產品後，蘋果投資人就對iPhone的中國大陸處境敏感不安，接著華為又推出新機。最近iPhone代工組裝廠富士康遭中國大陸調查，增添蘋果在大陸營運的陰霾。