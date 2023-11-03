「末日博士」羅比尼：Fed和中東戰爭 恐將美國經濟推入衰退

「末日博士」羅比尼2日接受Fox Business專訪時表示，儘管美國看起來比一年前更可能走向軟著陸，但仍不能排除溫和衰退的風險，有兩股力量或許會把美國經濟推向衰退。

他說，第一個風險是美國經濟「不著陸」的可能性，也就是GDP成長持續火熱，核心通膨也居高不下，聯準會（Fed）只能繼續升息。這會讓金融狀況過於緊縮，讓美國步上衰退。

第二個風險是以巴衝突擴至中東其他地區的可能性，促使產油大國伊朗等介入。若是如此，油價最多會暴衝50%，將引發類似1970年代的停滯性通膨震撼，釀成衰退。

羅比尼說，有鑑於此，儘管現在軟著陸機率大於衰退，但不能排除明年可能出現為時短暫、衝擊較淺的衰退。

他強調，股市似乎尚未計入這些風險，預料以巴戰爭不會蔓延的投資人將備感震驚。要是衝突擴大，股市可能會延續近期的修正走勢，並摔落熊市。與此同時，投資人衝向美債等安全港避險，或許會讓債券殖利率暴跌。

羅比尼以悲觀看待市場和經濟聞名，因而被稱為末日博士。