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蘋果財報／庫克法說會談話 未平息投資人的「中國疑慮」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
蘋果執行長庫克在9月產品發表會上， 手持iPhone 15 Pro新機。 路透
蘋果執行長庫克在9月產品發表會上， 手持iPhone 15 Pro新機。 路透

蘋果執行長庫克正苦於說服華爾街，接受iPhone在中國大陸的需求仍然強勁的說法，投資人大多認為，蘋果在中國大陸要跟重返市場的華為搏鬥，經營環境的不確定性愈來愈高。

蘋果上季來自中國大陸的營收少於分析師預期，庫克歸咎於Mac和iPad銷售疲弱，蘋果也提到匯率波動導致中國大陸營收金額減少。蘋果上季大中華區營收年減2%至150億美元，減幅為全公司業績之最，也遠不如分析師原估的成長10%。

然而，庫克強調iPhone持續在中國大陸市場攻城略地，上季當地營收創新高，不同的iPhone機種雄霸中國大陸都會地區銷售排行前四名，「中國是個非常重要的市場，我很樂觀看待」。然而，蘋果股價2日盤後依然下挫超過3%。

彭博資訊分析師指出，蘋果主管在法說會上的談話，並未緩解投資人對蘋果產品在中國大陸銷售可能下滑的的疑懼。

中國大陸擴大限制政府部門使用美國科技產品後，蘋果投資人就對iPhone的中國大陸處境敏感不安，接著華為又推出新機挑戰iPhone。最近，iPhone代工組裝廠富士康遭中國大陸調查，增添蘋果在中國大陸營運的陰霾。

彭博資訊分析，儘管分析師並未在法說會直接詢問庫克關於這個處境的問題，這個議題卻是蘋果營運的核心。iPhone是蘋果的旗艦產品，帶入約半數營收，而中國大陸是蘋果最大的國際市場，目前也仍是蘋果產品的製造中心。

iPhone 15系列新機在9月22日開賣，因此上季財報只涵蓋約一周的iPhone新機銷售，只能提供很初步的業績表現，要等明年初蘋果公布本季財報時，才能取得更清楚的圖像。

然而，蘋果預期本季營收將約略與去年同期持平，成為中國大陸市場仍是個問號的跡象。

庫克說，如果中國大陸智慧手機市場如分析師所言地萎縮，那麼蘋果的財報就顯示iPhone正在贏得更多市占。上月才剛訪問過中國大陸的他表示，蘋果本周在中國大陸還加開浙江溫州新門市，與當地的顧客和員工的互動，令他「再興奮不過」。

投資人 業績

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