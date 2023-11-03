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新機中國銷量不佳、面臨華為競爭威脅…蘋果執行長庫克這麼說

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
針對投資者擔憂蘋果正面臨競爭對手華為的威脅，執行長庫克堅稱，中國對其iPhone需求依然強勁。路透
針對投資者擔憂蘋果正面臨競爭對手華為的威脅，執行長庫克堅稱，中國對其iPhone需求依然強勁。路透

蘋果公司（Apple）2日公布會計年度第4季財報表示，與上年同期相較，銷售連續第4季下滑。針對投資者擔憂蘋果正面臨競爭對手華為的威脅，執行長庫克堅稱，中國對其iPhone需求依然強勁。

庫克接受路透採訪時說，「在中國大陸，iPhone手機的銷售在9月季度創下紀錄。在中國城市，前五款最熱賣的手機型號中，iPhone就占了四款。」

庫克在與分析師的電話會議上表示，儘管整個中國智慧手機市場可能萎縮，但7月至9月期間蘋果在當地的市占似乎有所成長。

庫克並表示，雖然今年10至12月季度的銷售期少了一周，但蘋果仍然看好iPhone在今年底節日購物旺季的銷售將成長。

產業研究公司Canalys估計，由於經濟復甦疲弱，中國7至9月季度智慧手機整體銷量年減3%，但衰退的力道較前幾季放緩。Canalys並指，同一期間，iPhone手機在中國的銷量估下跌6%。

另一方面，分析師估計華為本季中國的智慧手機銷售強勁成長。儘管多年來受到美國的制裁與圍堵，華為仍在最近推出了Mate 60 Pro最新5G高階手機，該款手機因搭載中芯國際以7奈米製程生產的麒麟9000S晶片而引發高度關注，並引爆美國晶片出口禁令存在破口的爭論。

根據蘋果2日發布的財報，蘋果第4季在中國的收入整體下滑了2.5%，蘋果將之歸咎於Mac電腦和iPad銷售疲軟，庫克則表示，在考慮外匯匯率後，收入實際上是增長的。

美國 中芯

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