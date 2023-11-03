從中國到殺手機器人 馬斯克和蘇納克暢談AI「樂見國家意見一致」

億萬富翁馬斯克今天與英國首相蘇納克共同出席在倫敦舉行的人工智慧（AI）高峰會。馬斯克樂見中國在人工智慧安全上的參與，並希望看到中國在此議題上與英國和美國一致。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）支持中國參加在英格蘭布萊切利園（Bletchley Park）舉辦的首屆人工智慧安全高峰會（AI Safety Summit），這場峰會讓主流公司和國家齊聚一堂，就如何管理尖端人工智慧模型的風險展開初期規畫。

馬斯克說：「如果美國、英國和中國在安全問題上採取一致立場，那會是一件好事，因為這通常會起帶頭作用。」

馬斯克今年5月底訪問中國時獲得皇室般待遇，他樂見北京參加這次峰會中的人工智慧安全會談。

他說：「我認為讓他們（中國）參與真的很重要。如果他們不參與就毫無意義。」

英國在2天峰會期間盛情款待馬斯克這位明星賓客，蘇納克（Rishi Sunak）更在倫敦蘭卡斯特宮（Lancaster House）一個金碧輝煌的廳裡與馬斯克對談。蘭卡斯特宮是英國政府最豪華的活動場地之一，多用於外交用途。

自認是科技怪咖的蘇納克表示，他對於接待馬斯克感到「榮幸和興奮」。身兼電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空探索科技公司（SpaceX）創辦人的馬斯克說，新創公司需要高回報才能承擔風險，蘇納克隨即趁機替英國做了宣傳。

蘇納克表示：「我們有非常支持（新創公司）的稅制。」

數十名商界領袖受邀出席這場不拘一格的討論，這是峰會的最後一場活動。這次峰會被視為開始思考人工智慧可能帶來的嚴重風險並長久加以管理的一大步。

馬斯克和蘇納克一致認為，可能需要實體「開關」來防止機器人危險失控，例如像「魔鬼終結者」（The Terminator）和其他科幻電影裡的情節。

蘇納克說：「所有這些情節相同的電影，結局基本上都是人類（將機器人）關機。」他補充說，當天稍早的峰會已有部分討論到實體開關的重要性。

馬斯克提到，他認為人工智慧是「史上最具顛覆性的力量」，推測相關技術將達到「全能」，並使我們現在認知的工作成為過去。他說：「我不知道這會讓人覺得自在還是不自在。」

他還說：「這既是好事也是壞事。未來的挑戰之一是，如果有一個可以實現一切所願的魔法精靈，我們要如何找到人生意義？」