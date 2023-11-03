舊名Twitter的X用戶雪崩式下跌...馬斯克大夢已碎？

自從馬斯克入主X（舊稱Twitter）後，就面臨一連串危機，根據第三方數據顯示，不管是下載量和廣告收入等各項數據都在下滑，但馬斯克本人卻對此表示樂觀，聲稱公司正在「快速成長」。

一年前，馬斯克收購X（舊稱Twitter）時，他承諾將這個社群平台打造成一個「超級應用程式」（everything app），但一年過去了，馬斯克大部分的宏偉願景卻沒有實現。

根據第三方數據顯示，X在許多數據的表現都不甚理想，包括用戶數、廣告收入和下載量等。

然而，馬斯克卻對X抱持信心，表示公司正在「快速成長」，甚至發下豪語，表示X將會從社群媒體擴展到數位銀行等領域。

X活躍用戶雪崩式下跌！但用戶基數仍龐大

X在9月時指出，平台的每日活躍月戶數量為2.45億，低於2022年11月時的2.594億，但高於2022年第2季的2.378億。

然而，第三方數據卻沒這麼樂觀，根據研究公司Sensor Tower的分析，與馬斯克上任當月相比，X在行動裝置上的活躍用戶在9月時下降了16％。

儘管一些新興的社群平台試圖成為X的替代品，但用戶仍習慣使用X。

舉例來說，根據Sensor Tower分析，Meta旗下的Threads雖然在2023年7月推出時引起熱潮，成為史上最短時間內達到1億用戶的社交平台，但隨後使用人氣迅速下滑，因此Threads每日活躍用戶數仍遠少於X。

X名氣不如推特，下載量也下滑！

根據市場研究公司Apptopia的分析，在馬斯克完成收購後，當時還叫Twitter的X下載量增加，但在7月時，馬斯克將Twitter更名為X後，下載量反而下滑了。

Apptopia研究副總裁格蘭特（Tom Grant）分析，搜尋“Twitter”的人不一定知道已更名為“X”。

Sensor Tower估計，2022年10月到2023年9月這段期間，全球的下載量下降了約38％，美國則下降了57％，另一家應用程式追蹤公司Data.AI的數據也顯示了類似的趨勢。

除了下載量，X的使用量也有所下滑，根據SimilarWeb的數據，9月全球Android的月活躍用戶相較2022年同期下降了14.8％，美國市場則下降了17.8％。

Sensor Tower的數據也指出，2023年第3季，全球每位使用者平均每天的使用時間也年減2％。

廣告主變心，支出大減60％

馬斯克的各項爭議作為，也讓廣告主紛紛出走，不過X的執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）10月表示，2022年排名前100名的廣告商中有90％都回來了，X近年也會致力增加如訂閱等其他部門的收入。

不過，許多大型廣告商高層指出，目前還未看到X的廣告收入有所起色，雖然一些品牌正回歸X，但支出卻少得多。

Insider Intelligence估計，2023年X的廣告收入約為29億美元，低於2022年的41.4億美元。

馬斯克10月表示，自收購以來，X在美國的廣告收入下降了60％，此外，截至2023年3月，X的市值也已經跌到約200億美元。

不過馬斯克仍表達了樂觀的態度，他在3月時告訴員工，X的市值未來會超過2500億美元，更表達X將從社群媒體擴展到數位銀行等領域的雄心壯志。

馬斯克如何拯救X，重新找回用戶的信心，外界都在關注。

（本文出自2023.11.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）