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台積電ADR大漲3.05% 重新站回90美元之上
台積電ADR周四大漲3.05%，收在90.48美元，較台北交易溢價6.94%。費城半導體指數同日亦上漲2.36%。
美國股市三大指數周四上漲，投資人樂觀企業營利，押注聯準會已完成升息。道瓊工業指數上漲564.5點或1.70%，收在33,839.08點；標普500指數上漲79.92點或1.89%，收在4,317.78點；那斯達克指數上漲232.72點或1.78%，收在13,294.19點。
台灣加權股價指數周四上漲358.39點，收在16,396.95點，台積電漲3.60%收在547.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 126.71 +2.89 116.00 +9.23
中華電 CHT 117.30 +1.26 118.00 -0.59
台積電 TSM 584.94 +3.05 547.00 +6.94
聯電 UMC 48.62 +3.30 48.25 +0.76
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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