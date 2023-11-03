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「晶片戰爭」作者：陸若鎖台 全球經濟恐損數兆美元

聯合報／ 國際中心／綜合報導
《晶片戰爭》作者克里斯．米勒。 聯合報資料照片 記者潘俊宏／攝影
《晶片戰爭》作者克里斯．米勒。 聯合報資料照片 記者潘俊宏／攝影

「晶片戰爭」（Chip War）作者、美國學者米勒（Chris Miller）一日在印度參加論壇時指出，若中國決定封鎖台灣，全球經濟兩個季度內恐損失數以兆計美元。

米勒參加「印度斯坦時報領袖峰會」表示，中國與台灣衝突可能導致全球損失數以兆計美元，因為台灣是世界重要半導體產業的主要參與者。

此外，米勒還表示：「我認為，當前挑戰是，很難信心十足地預測政治走向，以及中國對台政策最終會走向何方。」

他提及：「由於這種不確定性，因此企業和國家正試圖重新評估其供應鏈對中國和台灣的依賴程度，而且企業發現很難完全確保能免於中國與台灣風險影響，但他們必須這樣做，因為代價高昂。」

米勒指出，如果中國決定封鎖台灣，世界經濟在兩個季度內將損失數以兆計美元。

他還說：「如果中國封鎖台灣或以其他方式擾亂半導體出貨，最適當的損失估計是，僅在前幾個季度，全球經濟就會蒙受數以兆計美元損失，因此這對政府或企業而言，都是無法忽視的挑戰，即使這是個很難解決的問題。」

半導體 印度

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