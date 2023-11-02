美股早盤／押注Fed今年不再升息！道瓊大漲300點 台積電ADR勁揚近3％

投資人押注聯準會（Fed）的升息行動已告終，帶動美股三大指數2日早盤全面上攻，道瓊工業指數大漲逾300點。

道瓊工業指數漲0.9%、標普500指數漲1.2%、那斯達克指數大漲近1.3%。費城半導體指數漲近1.9%、台積電ADR勁揚近3%。

美國公債殖利率下降，指標性的10年期美債殖利率下滑約14個基點至約4.65%。Fed在前市按兵不動並上修經濟展望，儘管市場認為Fed年底前不會再次升息，但Fed主席鮑爾仍保留升息的可能性。

Independent Advisor Alliance公司投資長查克瑞利說：「我們有預期到鮑爾會採取強硬的語氣，盡力避免市場以為連兩次暫停升息，是在為投資風險資產開綠燈。」然而，「我們訝異的是，他的措辭仍詳述Fed擔憂通膨，以及不排除近期進一步升息」。

美國勞工部2日公布，止於10月28日當周，初領失業救濟金人數為21.7萬人，升至七周高點，比前一周增加5,000人，顯示堅實的美國勞動市場出現些許放緩跡象。

生技公司莫德納第3季每股虧損高達9.53美元，遠高於市場預期的1.93美元，原因是新冠疫苗的需求嚴重下滑，拖累股價應聲暴跌逾13%。

電商巨頭亞馬遜說，將擴大先買後付的服務範圍，為亞馬遜企業購（Amazon Business）平台上的中小企業主提供這項與Affirm合作的服務。在派樂騰昂貴的飛輪車需求下滑之際，先買後付業者Affirm正另尋營收來源。