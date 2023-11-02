市場認定Fed即將結束升息 美債賣壓預料也將接近尾聲

隨著美國聯準會（Fed）即將結束幾十年來最激進的升息，美國公債的賣壓似乎也將走向尾聲。與此同時，主導美債市場走勢的主要因素也將轉為另一股力量：美國聯邦政府的赤字規模。

彭博資訊MLIV Pulse在Fed公布最新決策後進行調查，並做出以上結論。這個結論加強了美國債市的樂觀情緒，帶動美國10年期公債殖利率1日下跌近20個基點至4.73%，跌幅是3月來最大。2日早盤殖利率繼續下挫，報4.626%。

Tolou資本管理公司創辦人哈奇米安表示：「美債的風險報酬到明年都將不錯，尤其如果經濟活動真的放緩、降息真的實現。」

在接受彭博調查的160位受訪者中，有近半預期Fed不會再進一步升息，並認為隨著經濟放緩，Fed的下一步將是寬鬆。

這種觀點凸顯出，市場正愈來愈樂觀認為，美債因Fed激進升息而史無前例地低迷長達三年的頹勢，即將進入尾聲。

PGIM固定收益共同投資長彼得斯表示，當前的債券市場具有龐大價值。但他也警告，由於殖利率曲線仍呈現長期利率低於短期利率，目前沒有必要急著購入長期債券。

儘管Fed指出緊縮政策可能拖累就業和經濟成長，但並沒有排除可能需要再度升息的可能性。主席鮑爾在會後記者會表示，尚未決定12月要怎麼做，雖然再次暫停升息，但不一定意味緊縮周期已結束。

但紐約梅隆銀行投資者解決方案負責人古蘭特說，Fed「再次升息的可能性小」，最可能的時機點是12月，要視今後公布的數據而定。

這意味著即使未來債市賣壓再現，力道也將遠小於Fed去年3月開始升息以來的強度。