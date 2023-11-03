泰國宣布「台旅客入境免簽停留30天」！單日聲量飆破三千
近日旅遊復甦，不少人都選擇到泰國旅遊，隨著觀光旺季的到來，泰國政府官員在10月31日表示，為了吸引更多人潮造訪，將從11月開始至明年五月止，給予印度和台灣的旅客入境停留30天的免簽待遇。
針對印度和台灣旅客限期免簽
泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）在31日時表示，來自印度和台灣的旅客，可以免除簽證要求，在泰國停留30天，從2023年11月10日開始，到2024年5月10日為止。
根據泰國政府的數據表示，截至10月29日，泰國今年共有2200萬名外國遊客，並創造9275億泰銖的收入。在先前9月時，泰國已經針對中國旅客免除了簽證要求，日前則接著宣布台灣、印度遊客也免簽。目前印度是泰國第4大旅遊客源地，遊客人數達120萬人次，僅次於馬來西亞、中國和南韓。
宣布限期免簽後，單日聲量突破三千筆
從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「泰國旅遊」近一個月的聲量，可以發現總聲量來到16,950筆。從聲量趨勢可以看到10月19日，因為疫情趨緩後，不少人選擇到泰國旅遊，而非國旅，引起網友討論泰國與國旅的差異，聲量單日就來到1,591筆。泰國政府在10月31日宣布將提供給台灣護照限期免簽，台灣人入境泰國將可免簽30天，單日聲量就來到3,193筆，可見網友對於泰國旅遊相當關注。
image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月02日至2023年10月31日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『泰國旅遊』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。
*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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