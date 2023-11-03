快訊

獨／夜店殺警案！警員薛貞國身亡卻非「因公死亡」 遺孀提告結果出爐

台股底部就是萬六？網酸「一日行情」曝整體趨勢走向

門診實支實付理賠採批註！保險公司全反對 健保署回應了

泰國宣布「台旅客入境免簽停留30天」！單日聲量飆破三千

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
泰國街景示意圖。圖／Pexels
泰國街景示意圖。圖／Pexels

近日旅遊復甦，不少人都選擇到泰國旅遊，隨著觀光旺季的到來，泰國政府官員在10月31日表示，為了吸引更多人潮造訪，將從11月開始至明年五月止，給予印度和台灣的旅客入境停留30天的免簽待遇。

針對印度和台灣旅客限期免簽

泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）在31日時表示，來自印度和台灣的旅客，可以免除簽證要求，在泰國停留30天，從2023年11月10日開始，到2024年5月10日為止。

根據泰國政府的數據表示，截至10月29日，泰國今年共有2200萬名外國遊客，並創造9275億泰銖的收入。在先前9月時，泰國已經針對中國旅客免除了簽證要求，日前則接著宣布台灣、印度遊客也免簽。目前印度是泰國第4大旅遊客源地，遊客人數達120萬人次，僅次於馬來西亞、中國和南韓。

宣布限期免簽後，單日聲量突破三千筆

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「泰國旅遊」近一個月的聲量，可以發現總聲量來到16,950筆。從聲量趨勢可以看到10月19日，因為疫情趨緩後，不少人選擇到泰國旅遊，而非國旅，引起網友討論泰國與國旅的差異，聲量單日就來到1,591筆。泰國政府在10月31日宣布將提供給台灣護照限期免簽，台灣人入境泰國將可免簽30天，單日聲量就來到3,193筆，可見網友對於泰國旅遊相當關注。

近日旅遊復甦，不少人都選擇到泰國旅遊，隨著觀光旺季的到來，泰國政府官員在10月31日表示，為了吸引更多人潮造訪，將從11月開始至明年五月止，給予印度和台灣的旅客入境停留30天的免簽待遇。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月02日至2023年10月31日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。


研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『泰國旅遊』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

台灣人過馬路「1舉動」超問號！美YouTuber實測超驚訝　網揭關鍵3原因：我也會這樣

最新版菜市場名出爐！新世代最愛取「這名字」　疊字男「彬彬」、女「婷婷」奪冠

iPhone計算機「隱藏5功能」曝光！刪除1位數、快速複製貼上教學一次看

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://dvi.pse.is/57yrmg

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://linktr.ee/housedailyview

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

泰國 網路溫度計

延伸閱讀

提供旅遊方便 香港泰國支付系統擬12月4日起開放互通使用

銅箔基板三雄業績亮眼 台燿盤中帶量強漲逾7% 台光電上漲逾半根停板

彩虹印度：同志除罪化之後，印度距離同婚合法還有多遠？

埃及官員：76名傷患335外國護照持有者已從加薩入境

相關新聞

美債殖利率下跌 道瓊大漲564點、那指升幅1.78%

隨著美國公債殖利率下跌，投資人押注聯準會可能會在2023年結束升息，美股大漲。

「晶片戰爭」作者：陸若鎖台 全球經濟恐損數兆美元

「晶片戰爭」（Chip War）作者、美國學者米勒（Chris Miller）一日在印度參加論壇時指出，若中國決定封鎖台...

英國、挪威利率按兵不動 以對抗居高不下的通膨

除了美國聯準會（Fed）讓基準利率維持在22年高點外，從英國到挪威和馬來西亞央行，也都選擇讓利率政策按兵不動。英國和挪威...

日刺激經濟 千億美元上膛

日本首相岸田文雄在其領導的政府支持率持續下降之際，2日宣布規模超乎預期的17兆日圓（1,130億美元）經濟刺激方案，以提...

日本三商社喊調升財測、配息

儘管原物料商品價格不斷下跌，「股神」巴菲特最愛的日本商社仍展現韌性，調升財測和配息展望，原因是交易燃料和金屬以外的事業有...

蘋果財報／營收連四降 大陸成長放緩嚴重 本季前景乏力

由於需求疲軟以及中國大陸智慧手機市場不振，蘋果公司（Apple）周四盤後公布的財報顯示銷售連續第四季下滑，持續時間創20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。