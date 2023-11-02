AI使用男多於女 恐影響女性收入

ChatGPT問世以來，已經有超過1.8億用戶，但其中卻有著明顯的性別差異！專家分析，與AI相關的基礎科學領域多由男性主導，導致多數女性對AI缺乏理解，且因為職場歧視，女性更需要在職場證明自己的資歷，若借助人工智慧，容易被質疑專業能力不足。

ChatGPT女性僅35%用

《BBC》報導，生成式人工智慧ChatGPT問世以來，已經有超過1.8億個用戶，約54%的男性都在專業或日常使用ChatGPT，但女性的比例僅35%，顯見在AI領域也存在著性別落差。

倫敦企業指導員萊瓦爾斯表示，她不使用人工智慧的原因，是因為她想要保留自己的個性與聲音。她指出，「客戶會選擇與我開會，是因為我網站上的文案並非千篇一律，看著這些文章馬上就能聯想到我」。

用AI恐落人口實

女性創業家庫克則指出，在傳統科學、技術與工程領域向來都是由男性主導，人工智慧的使用趨勢也反映出這些差異。她指出，在英國，科學(Science)、 科技(Technology)、工程(Engineering)及數學(Math)領域僅24%為女性，導致女性對使用人工智慧缺乏信心。

心理學家錢伯斯表示，許多女性擔憂，如果使用了AI工具，就會被其他同事質疑專業能力不足。她說，「女性在職場上，需要更用力強調自己的資歷，展現專業知識，才能獲得認可」，為了不落人口實，就拒絕使用ChatGPT。

影響女性收入

《財富》報導，職場研究組織「Charter」研究主管葛林古斯基表示，在研究中，女性受訪者更容易對人工智慧抱持著疑慮，因為女性常見的工作比較輕易就會被AI取代或受到負面影響。

葛林古斯基說，女性開始採用人工智慧的比例持續低落的話，恐怕會導致女性社經地位也受到影響，應結合種族、年齡等因素分析人工智慧使用的狀況，才能解決狀況。

【更多精采內容，詳見 】