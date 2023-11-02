WeWork傳破產 股價大崩46%後 一票人押注短期反彈150%

共享辦公室業者WeWork因媒體報導計劃最快下周聲請破產保護，股價周三（1日）收盤崩跌46.49%，每股價格只剩1.22美元。選擇權投資人同日大舉敲進買權，押注WeWork在本周五以前反彈150%時可以獲利。

周三WeWork的買權交易數超過6.9萬口，之前，20天平均交易數只有3,900口。最熱門的是3美元的買權，交易價格0.05美元左右。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick表示，投資人蜂擁買入WeWork選擇權，是想藉股價波動套利，特別是短期內的行情。他認為散戶和機構投資人可能都加入周三的交易。

彭博資訊指出，WeWork的股價從今年開始至今，已幾乎跌掉全部的價值，跌勢在8月公司示警前途「嚴重存疑」後更加快速度。現在股價跌到大約1美元，短期看多押注變得非常便宜，成本比一年前少了100多美元。

公司股價在傳出要聲請破產後狂瀉，接著至少短期內出現反彈的前例確實有一些，例如租車公司赫茲（Hertz）。赫茲2020年聲請破產後，股價就出現大反彈。

2010年成立的WeWork，可謂新創公司中發展最具戲劇性的公司之一。估值最高曾經到470億美元，新冠疫情嚴重衝擊公司的核心營運模式。

針對華爾街日報報導公司即將聲請破產，WeWork一位發言人說，對於傳聞不予置評，引用了公司周二的申報文件，表示公司現正與債權人協商，改善資產負債表，同時合理處置旗下不動產。本周一WeWork與債權人達成債務償還延展協議，期限將於七日後到期。