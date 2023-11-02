好市多10月同店銷售成長減速 美國表現最弱

美國量販店巨擘好市多（Costco）10月同店銷售成長放緩，主因為美國的銷售成長減慢。

好市多10月同店銷售比去年同期成長3%，分別低於9月的4.5%、和8月的3.4%。

美國再度成為表現最弱的市場，同店銷售年增1.1%，加拿大則跳增8.5%，其他國際市場也攀升8.2%，電商同店銷售增長3.7%。

汽油價格下跌可能帶來影響。好市多財務規畫與投資人關係助理副總裁達曼（Josh Dahmen）指出，汽油價格下跌對該公司表現造成1個百分點的負面衝擊，世界各地的每加侖汽油平均價格年比下跌約7%。

最近幾個月來，油價上漲已提振好市多的每月業績，但汽油價格在10月重挫，截至1日全美汽油均價為每加侖3.46美元，低於一個月前的3.82美元。

達曼說，10月全球平均交易下滑1%，原因包括油價下跌和匯率的衝擊。但該公司10月淨銷售仍年增4.5%。