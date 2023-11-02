標普連三紅 那指勁揚1.6% 鮑爾談話令市場押注升息告終

美股周三（1日）收盤上漲，標普500指數與那斯達克指數勁揚逾1%，聯準會（Fed）維持利率不變，儘管主席鮑爾的並未排除再度升息的可能性，但交易人士押注Fed如今很可能已完成升息。

道瓊工業指數1日收盤上漲221.71點，漲幅0.67%，報33,274.58點；標普500指數連續第三天上漲，收盤上漲44.06點，漲幅1.05%，報4,237.86點；那斯達克指數上漲210.23點，漲幅1.64%，報13,061.47點。

在標普500指數的11個主要類股中，只有兩個類股下跌，包括能源類股跌0.3%，必需消費品類股下跌0.06%。漲幅最大的是對利率敏感的IT類股，上漲2%，通訊服務類股上漲1.8%。

Fed主席鮑爾表示，決策者將謹慎行事，儘管他們尚不確信金融條件的限制性足以使通膨率回到Fed希望的低水準。

鮑爾記者會開始時，市場交投震盪，但大約20分鐘後，主要股市指數開始收復失地，隨後觸及盤中高點。

Wedbush Securities股票交易董事總經理Michael James認為，這是因為鮑爾「沒有像在過去記者會上那樣堅定地表示利率要「更高更久」。

Allianz投資管理公司高級投資策略師Charlie Ripley表示，雖然Fed仍有再次升息的可能風險，但鮑爾的談話顯示，「升息的門檻已經變得更高」。

Oanda公司高級市場分析師Edward Moya表示，雖然鮑爾堅稱他對升息維持開放態度，但「他顯然並不十分令人信服」。

個股方面，AMD（超微）收盤大漲近10%，其對AI晶片銷售的樂觀預測顯示，該公司追趕市場領導者Nvidia（輝達）的努力取得了進展。

盤中稍早，美國公債殖利率下滑提振了股市。美國財政部此前表示，將放緩2023年11月至2024年1月期間增加較長期公債標售的步調，並預期在之後的一個季度還需繼續增加公債標售才能滿足其融資需求。

對股市來說，財報季喜憂參半。不過，在310家已經公布財報的標普500指數成份股企業中，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的最新數據，有79.7%好於分析師的預期，只有16.1%不及預期。

儘管如此，投資人對一些企業的財測感到失望。

化妝品製造商雅詩蘭黛大跌18.9%，此前該公司調降年度獲利預測；薪資管理公司Paycom Software暴跌38.5%，此前該公司公布的第4季營收預測較為悲觀。

Tinder母公司Match Group急挫15.3%，原因是第4季度營收財測低於預期。

雖然10月通常是一年中市場最為動盪的月份，並以1929年、1987年和2008年的股市崩盤而聞名，但11月往往是僅次於4月的股市強月。美國銀行的一項逆向指標（匯編了華爾街策略師的股票配置建議）更接近發出「買入」信號。