日本「減糖電子鍋」效果不符遭警告 消費者怨：花大錢被騙了

現代人注重飲食健康，像是許多人在健身時，都會配合少油少糖、高蛋白的飲食模式。為了滿足這項需求，市面上也出現了號稱煮米飯時，能夠減少糖份的電子鍋。但最近日本卻驚爆，有的「減糖電子鍋」業者，根本提不出相關的減糖證據，因而遭到嚴重警告。

根據日本媒體「時事通信社」報導，有四家減糖電子鍋的企業，因為提不出相關的減糖證明，而遭到日本消費廳的警告。這四家業者分別是「forty-four」、「SOUYI JAPAN」、「EPEIOS JAPAN」和「HR貿易」，都是位於東京的公司。

消費廳認為，這些公司在官網等處，宣稱只要用該社的減糖電子鍋煮飯，就能透過水分的蒸發排出糖份，減少44％至54％左右的糖。消費廳因此要求這些公司提出相關資料，佐證產品確實有這項效果。但廠商提供的實驗結果，卻發現實驗裡只是因為提高了水的含量，使得糖份的「百分比率」降低，並沒有真正的減糖效果。

由於實際效果和說明不符，因此這違反了日本的景品表示法。根據朝日新聞報導，目前被警告的四家業者，forty-four和SOUYI JAPAN目前已經更改相關說明。至於EPEIOS JAPAN和HR貿易，則是已無販售相關爭議產品。

然而網友們對此還是感到相當不滿，紛紛表示「很多人已經信了廣告內容被騙花大錢買，讓公司賺到不當利益了」、「IG上看到很多人在推，但內容吐槽點滿滿」、「當初看電視廣告還一度想買」、「我當初看了有吉和櫻井的節目，就買了forty-four的減糖電鍋了」、「把水加到糖份佔比剩一半，那不就等於稀飯了嗎」。