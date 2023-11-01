國際仍融資燃料計畫 專家：應速淘汰

企業推出如開發煤炭等開採計畫，銀行仍大手筆挹注資金，去年就投入超過1500億美金，與淨零趨勢背道而馳！《衛報》研究人員發現，目前仍有425個化石燃料開採計畫，恐使零碳的努力前功盡棄。專家強調，世界已沒有擴大化石燃料的本錢，應儘速淘汰相關計畫。

憂銀行融資化石計畫

《衛報》報導，目前企業仍有許多化石燃料開採計畫，每個項目都會造成10億噸的二氧化碳排放。但研究顯示，在2016年到2022年之間，美國、歐洲與中國的銀行向這些經營化石燃料開採計畫的企業，提供了約1.8兆美金的融資。

如果這些開採計畫都付諸實現，恐怕使得現在綠能轉型的努力都成為「竹籃子打水」。《自然》研究指出，如果想要達到全球升溫小於1.5°C的目標，2050年之前地球煤炭供應需要減少99%、石油供應則得降低70%，天然氣則需要減少84%，意味著現在幾乎沒有擴大化石燃料開採計畫的空間。

應降低燃料的獲利能力

專家表示，如果要達成緩解氣候變遷的目標，這些開採計畫就應該要註銷。但永續金融研究學者菲希特納指出，如果全球淘汰化石燃料計畫過快，恐怕會再度衝擊金融系統，形成金融危機，最好的方式是「逐漸降低石油與天然氣獲利的能力」。

國家資源保護委員會成員舒克拉則說，在氣候方面，倡議與實際作為根本是背道而馳，世界需要透過監管，迅速減少化石燃料的生產與融資。

銀行辯融資用於綠能

針對調查結果，摩根大通發言人表示：「我們為整個能源產業提供融資：支持能源安全，幫助客戶加速低碳轉型，增加綠色能源融資，目標是到 2030年為綠色能源提供1兆美元」。

匯豐銀行發言人表示：「支持淨零轉型並幫助客戶達成多元化和脫碳，是現行的首要任務。我們正在努力將融資用來實現2050年淨零的願景。」

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