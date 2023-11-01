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Toyota上季獲利倍翻成長 調高全年獲利預測50%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
豐田汽車（Toyota）的FT-3e電動SUV概念車。路透
豐田汽車（Toyota）的FT-3e電動SUV概念車。路透

受惠於日圓貶值、需求強健、零組件供給鏈改善，日本豐田汽車（Toyota）上季營業利益刷新紀錄，過去半年的全球汽車銷量創新高，更大幅提高到明年3月止的全年營利益預測50%，並宣布買回庫藏股，激勵股價1日大漲4.7%。

豐田在止於9月的年度第2季（上季）營業利益比去年同期暴增155.6%至1.44兆日圓（95.2億美元），淨利年比躍增41.5%至1.28兆日圓，淨銷售年增24%至11.43兆日圓，全都優於分析師預期。

豐田4~9月的上半年度在全球共賣出560萬輛汽車，為歷來最高，且全球各地的銷售都增加，繼續朝全年銷量1,140萬輛的目標邁進，保持全球第一大汽車廠地位。彭博資訊指出，儘管美國的特斯拉、中國大陸的比亞迪引領汽車電動化，全球對豐田燃油車與油電混合車的需求依然熱絡。

這家日本車廠也上調全年營業利益預測50%至14.5兆日圓，全年淨利預估也上修53%至前所未見的3.95兆日圓，淨銷售預期也調高13%至43兆日圓。豐田現在假設的日圓匯率為141日圓，而非原先的125日圓。

上半年度日圓貶值帶給豐田營利2,600億美元的效益，全年對營業利益的效益估達1.18兆日圓目標。豐田也表示，將買回上看0.44%的自家股票，規模1,000億日圓（6.6億美元）。

日本CLSA證券分析師李契說：「豐田財報非常好，遠優於我們的預期。」他認為豐田在已開發國家市場，如日本、美國、歐洲都將會有良好表現。

不過，豐田大幅調降今年度的電動車銷售目標39%至12.3萬輛。該公司上半年度共賣出5萬8,984輛電動車，主要在日本以外地區。

豐田10月31日宣布，將加碼投資80億美元於美國北卡羅來納州建設中的車用電池工廠，投資額增加超過一倍，使得該電池廠在2030年以前的總投資額達到約139億美元，共創造超過5,000個就業機會，成為美國通過通膨削減法後，外國車廠的最大筆電池廠投資。

這座工廠預計將包含14條組裝產線，生產油電混合車、插電式油電混合車以及純電動車的電池，預定2025年開始生產電池，顯示豐田看好美國的油電混合車和電動車需求將成長。

豐田

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